巴威颱風升級成強颱了！根據中央氣象署最新資訊表示，巴威颱風在今（3）晚20時增強為強烈颱風，未來將先沿太平洋高壓南側向西移動，預估下週三前後北轉，屆時太平洋高壓強弱將左右是否靠近台灣。若高壓減弱幅度有限，巴威不排除接近甚至登陸台灣，可能發布海上及陸上颱風警報，影響時間以下週五最明顯。由於巴威預估近中心最大風速可達每秒60公尺、七級暴風半徑上看350公里，即使未登陸，龐大外圍環流仍可能替台灣帶來明顯風雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
太平洋高壓牽動！巴威颱風路徑2劇本一覽

氣象署最新颱風消息顯示，巴威颱風3日20時的中心位置在北緯12.7度，東經153.1度，以每小時13公里速度，向西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。

氣象粉專「天氣風險」分析指出，巴威目前沿著太平洋高壓邊緣向西北西方向移動，預估下週三抵達呂宋島東方海面後，將因太平洋高壓逐漸減弱而開始北轉。不過，高壓勢力變化仍存在不確定性，因此目前有兩種可能路徑。

▲目前模式分成兩種劇本，若太平洋高壓快速減弱，巴威可望北轉往琉球海域；反之，若高壓勢力維持較強，颱風將更靠近台灣，甚至不排除發布海警、陸警或登陸。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）
▲目前模式分成兩種劇本，若太平洋高壓快速減弱，巴威可望北轉往琉球海域；反之，若高壓勢力維持較強，颱風將更靠近台灣，甚至不排除發布海警、陸警或登陸。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）
若太平洋高壓減弱較明顯，巴威將往宮古島及琉球群島附近海域北上，但仍有機會對花蓮以北及北部近海發布海上颱風警報；若高壓減弱有限，颱風路徑將更靠近台灣，屆時除了海警外，也不排除需發布陸上颱風警報。

巴威暴風圈、強度持續擴大！氣象署：下週五最接近台灣

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，巴威在持續向西移動過程中，將逐步與西南季風接合，吸收大量暖濕水氣，使整體環流快速擴張。根據中央氣象署預測，巴威近中心最大風速可望提升至每秒60公尺，七級暴風半徑預估擴大至350公里，不論強度或暴風圈規模，都逼近今年最強颱風等級。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威預估初期沿太平洋高壓南側西行，下週三後逐漸北轉，下週五前後最有可能接近台灣，但實際路徑仍須持續觀察。目前各國數值模式仍存在差異，歐洲及美國模式偏向颱風接近台灣，甚至不排除登陸；AI模式則認為北轉角度較大，與台灣距離相對較遠，因此未來幾天仍有調整空間。

氣象署指出，巴威預估將維持強烈颱風強度接近台灣，七級暴風半徑可達350公里，距離大型颱風370公里的標準僅一步之遙。若太平洋高壓減弱速度不如預期，颱風有機會進一步逼近台灣，甚至不排除登陸及發布海上、陸上颱風警報，預估下週五前後將是最接近台灣的時間。

▲巴威預估七級暴風半徑達350公里，接近大型颱風標準，即便中心未直接侵台，外圍環流仍可能對全台天氣造成顯著影響。（圖／中央氣象署）
▲巴威預估七級暴風半徑達350公里，接近大型颱風標準，即便中心未直接侵台，外圍環流仍可能對全台天氣造成顯著影響。（圖／中央氣象署）

更多「巴威颱風」相關新聞。

相關新聞
賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...