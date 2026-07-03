巴威颱風升級成強颱了！根據中央氣象署最新資訊表示，巴威颱風在今（3）晚20時增強為強烈颱風，未來將先沿太平洋高壓南側向西移動，預估下週三前後北轉，屆時太平洋高壓強弱將左右是否靠近台灣。若高壓減弱幅度有限，巴威不排除接近甚至登陸台灣，可能發布海上及陸上颱風警報，影響時間以下週五最明顯。由於巴威預估近中心最大風速可達每秒60公尺、七級暴風半徑上看350公里，即使未登陸，龐大外圍環流仍可能替台灣帶來明顯風雨。
太平洋高壓牽動！巴威颱風路徑2劇本一覽
氣象署最新颱風消息顯示，巴威颱風3日20時的中心位置在北緯12.7度，東經153.1度，以每小時13公里速度，向西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。
氣象粉專「天氣風險」分析指出，巴威目前沿著太平洋高壓邊緣向西北西方向移動，預估下週三抵達呂宋島東方海面後，將因太平洋高壓逐漸減弱而開始北轉。不過，高壓勢力變化仍存在不確定性，因此目前有兩種可能路徑。
若太平洋高壓減弱較明顯，巴威將往宮古島及琉球群島附近海域北上，但仍有機會對花蓮以北及北部近海發布海上颱風警報；若高壓減弱有限，颱風路徑將更靠近台灣，屆時除了海警外，也不排除需發布陸上颱風警報。
巴威暴風圈、強度持續擴大！氣象署：下週五最接近台灣
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，巴威在持續向西移動過程中，將逐步與西南季風接合，吸收大量暖濕水氣，使整體環流快速擴張。根據中央氣象署預測，巴威近中心最大風速可望提升至每秒60公尺，七級暴風半徑預估擴大至350公里，不論強度或暴風圈規模，都逼近今年最強颱風等級。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威預估初期沿太平洋高壓南側西行，下週三後逐漸北轉，下週五前後最有可能接近台灣，但實際路徑仍須持續觀察。目前各國數值模式仍存在差異，歐洲及美國模式偏向颱風接近台灣，甚至不排除登陸；AI模式則認為北轉角度較大，與台灣距離相對較遠，因此未來幾天仍有調整空間。
氣象署指出，巴威預估將維持強烈颱風強度接近台灣，七級暴風半徑可達350公里，距離大型颱風370公里的標準僅一步之遙。若太平洋高壓減弱速度不如預期，颱風有機會進一步逼近台灣，甚至不排除登陸及發布海上、陸上颱風警報，預估下週五前後將是最接近台灣的時間。
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氣象署最新颱風消息顯示，巴威颱風3日20時的中心位置在北緯12.7度，東經153.1度，以每小時13公里速度，向西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑120公里。
氣象粉專「天氣風險」分析指出，巴威目前沿著太平洋高壓邊緣向西北西方向移動，預估下週三抵達呂宋島東方海面後，將因太平洋高壓逐漸減弱而開始北轉。不過，高壓勢力變化仍存在不確定性，因此目前有兩種可能路徑。
巴威暴風圈、強度持續擴大！氣象署：下週五最接近台灣
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，巴威在持續向西移動過程中，將逐步與西南季風接合，吸收大量暖濕水氣，使整體環流快速擴張。根據中央氣象署預測，巴威近中心最大風速可望提升至每秒60公尺，七級暴風半徑預估擴大至350公里，不論強度或暴風圈規模，都逼近今年最強颱風等級。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威預估初期沿太平洋高壓南側西行，下週三後逐漸北轉，下週五前後最有可能接近台灣，但實際路徑仍須持續觀察。目前各國數值模式仍存在差異，歐洲及美國模式偏向颱風接近台灣，甚至不排除登陸；AI模式則認為北轉角度較大，與台灣距離相對較遠，因此未來幾天仍有調整空間。
氣象署指出，巴威預估將維持強烈颱風強度接近台灣，七級暴風半徑可達350公里，距離大型颱風370公里的標準僅一步之遙。若太平洋高壓減弱速度不如預期，颱風有機會進一步逼近台灣，甚至不排除登陸及發布海上、陸上颱風警報，預估下週五前後將是最接近台灣的時間。
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