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▲ 「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」展覽透過豐富的展區規劃，呈現 Hello Kitty 歷年來多變的造型風格與跨界合作魅力。（圖／記者陳美嘉攝）

▲展場將歷年深受粉絲喜愛的經典商品放大重現，打造多處趣味十足的拍照打卡場景。（圖／記者陳美嘉攝）

廣受 Hello Kitty 粉絲好評的「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」今（3）日起至8/30在新光三越高雄左營店本館10F國際活動展演中心登場。展覽透過豐富的展區規劃，呈現 Hello Kitty 歷年來多變的造型風格與跨界合作魅力，讓粉絲無須遠赴日本，也能近距離感受這位超人氣角色的可愛風采。凡入場參觀，即可獲得台灣場限定設計的迷你透卡乙張，採用從經典紅白塑膠袋中誕生的台灣限定配色與專屬款式，粉絲千萬別錯過。走進「Hello! Collaboration－因為不斷蛻變，所以能與每個人相遇－」展區，將帶領觀眾探索Hello Kitty 多年來豐富多元的合作歷程。從經典的「日本各地限定 Kitty」系列，到早期與各大人氣角色攜手推出的珍貴聯名商品，都在此精彩呈現。來到「Hello! Friends－Kitty，總是在你身邊－」展區，則可欣賞多位藝術家以「我與Kitty」為創作主題所打造的全新插畫作品。透過不同視角與情感詮釋，展現每個人與 Hello Kitty 之間獨一無二的連結。展場更特別將歷年深受粉絲喜愛的經典商品放大重現，打造多處趣味十足的拍照打卡場景，讓大家彷彿走進 Hello Kitty 的可愛世界，盡情留下專屬紀念美照。此外，官方也精心規劃豐富的商品專區，集結「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」台灣場首發限定商品、展覽紀念周邊，以及多款日本與台灣人氣精品，讓粉絲一次收藏 。除了展覽與限定商品外，現場更推出專屬拍貼機及三麗鷗明星姓名貼等互動體驗，打造獨一無二的可愛回憶。「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」展覽期間採線上預約入場制，詳細活動資訊請持續關注官方 Facebook 粉絲專頁公告。