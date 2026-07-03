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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）明（4）日上午6點將上演一場不折不扣「小蝦米對抗大鯨魚」的戲碼，由「衛冕軍」阿根廷交手「大黑馬」維德角。根據知名數據機構Opta的超級電腦進行2萬5000次模擬的結果顯示，阿根廷的預期勝率高達83.5%、維德角勝率僅5.3%。雖然不被看好，維德角總教練布里托（Pedro Brito）仍表示，「我們有針對梅西、甚至是整個阿根廷的應對戰略。他們是世界冠軍，也是本屆賽事最強的球隊之一。我們深知梅西是世界最佳球員，但我們依然會全力與阿根廷抗衡。」此役所有數據指標都指向阿根廷的勝利，阿根廷在小組賽中取得3戰全勝，攻入8球僅失1球；而維德角則是憑藉3場和局從小組賽中突圍。在國際足總（FIFA）排名方面，阿根廷高居世界第1，而隊史首次殺入世界盃會內賽的維德角則位居第67位。根據知名數據機構Opta的超級電腦進行2萬5000次模擬的結果顯示，阿根廷的預期勝率高達83.5%，是32強16場比賽中的最高勝率，雙方戰平的機率則為11.2%。若比賽拖入延長賽或點球大戰（PK大戰），阿根廷的晉級機率將升至89.8%，維德角則為10.2%。值得一提的是，阿根廷此次還打破了「衛冕冠軍小組賽出局」的魔咒。在21世紀的世界盃中，衛冕冠軍能順利通過小組賽的此前僅有2例，分別是2006年德國世界盃的巴西，以及2022年卡達世界盃的法國，阿根廷成為了第3支達成此成就的球隊。在小組賽階段就狂轟6球的「球王」梅西（Lionel Messi），將砲口對準維德角的球門。目前正不斷刷新世界盃歷史總進球數紀錄的梅西，已連續7場世界盃比賽取得進球，在這7場比賽中，他共斬獲了11顆進球。維德角總教練布里托表示，「我們有針對梅西、甚至是整個阿根廷的應對戰略。他們是世界冠軍，也是本屆賽事最強的球隊之一。我們深知梅西是世界最佳球員，但我們依然會全力與阿根廷抗衡。」維德角在小組賽的3場比賽中僅失2球，以40歲的老將門將沃齊尼亞（Vozinha）為核心，展現出了極具韌性的防守。正如超級電腦所預測的，現實中維德角想要贏球難度極高，然而，如果比賽能被拖入點球大戰，阿根廷也絕非穩操勝券。事實上，阿根廷在近期的13場世界盃淘汰賽中，有7場都打進了延長賽；在2022年卡達世界盃上，他們在8強賽和決賽也都是透過PK大戰才驚險奪冠。Opta也強調，「維德角將會嘗試用類似的方式（死守）來消耗並折磨阿根廷。」對此，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則保持警惕，嚴防爆冷，「維德角在本屆賽事中還未嚐敗績，他們的防守非常出色，反擊也很犀利，能挺進32強絕非偶然。」