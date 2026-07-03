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▲高柏鎧屢次在禁區爭搶進攻籃板並強攻得手，幫助我國縮小分差。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊一度落後多達19分，最終大逆轉韓國取勝。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃男籃資格賽，中華男籃今（7）日強碰韓國隊。面對韓國隊多點開花的外線火力和快速反擊，中華隊前三節落後多達16分、最多落後達到19分，但球隊靠著陳盈駿和高柏鎧內外出色發揮下，在末節轟出26：10的反擊，將比賽逼進延長賽，我國靠著馬建豪關鍵上籃，以及高柏鎧的阻攻，最終以82：80逆轉贏球。高柏鎧這一場16投10中，得到26分18籃板，還有5次阻攻，在禁區一柱擎天。比賽開局，雙方防守皆展現強烈企圖心。中華隊由高柏鎧在禁區製造犯規罰球率先開張，隨後林庭謙、胡瓏貿與陳盈駿也陸續有中距離與三分外線的進帳。然而，韓國隊迅速找到進攻節奏，崔俊龍與李政炫接連在外線開火，加上呂俊錫在禁區的活躍表現，迅速拉開比分。首節末段，韓國隊靠著柳基相的三分球與邊俊亨的壓哨三分命中，首節打完，中華隊以17：25暫時落後。高柏鎧禁區施壓，韓國穩住雙位數領先 進入次節，中華隊試圖透過防守加壓縮小分差，高柏鎧屢次在禁區爭搶進攻籃板並強攻得手，林庭謙也把握快攻機會快攻上籃。不過，韓國隊的團隊傳導相當流暢，張才錫與李宇錫在內外線輪番發威，始終將領先優勢維持在雙位數。半場結束前，高柏鎧再度於籃下補籃命中，幫助中華隊在半場結束時，將比分咬在30：41。易籃再戰，中華隊在第三節初段遭遇亂流，進攻端幾次傳球失誤與勉強出手未能得分，韓國隊則把握機會，靠著李承炫、邊俊亨與張才錫的聯手發揮，不斷撕裂中華隊防線。即便高柏鎧在此節上演了一次精彩的第一時間空中接力灌籃（Alley-oop），馬建豪與阿巴西也利用抄截與快攻搶下分數，但韓國隊的外線攻勢依舊凌厲，柳基相再度命中三分冷箭。三節打完，中華隊以49：65，帶著16分的落後進入決勝節。末節中華隊落後16分，陳盈駿連得7分帶隊追上來，之後阿巴西也連進2球，一波12：2的攻勢追到剩下6分差。之後雙方進入拉鋸戰，長達2分多鐘的時間未得分，馬建豪的3分打讓我國該節4分47秒時追到5分差，游艾喆上籃再添2分，進入最後3分鐘只落後3分。韓國豪賭三分沒進，高柏鎧接獲游艾喆傳球灌籃再得手，分差剩下1分。之後高柏鎧又利用身高優勢，在禁區搶下進攻籃板擺進2分，中華隊正式反超，但韓國李宇碩利用快攻反擊完成三分打，72：70再度領先，還讓陳盈駿犯滿畢業。之後我國仍是硬打籃下，高柏鎧要到犯規兩罰全中，再次追平。但韓國隊射手李政炫在最後20秒投進三分球，75：72取得領先。中華男籃圖齊教練喊出暫停，設計戰術雖然林庭謙第一次出手沒進，但之後高柏鎧抓到進攻籃板，他再次出手命中，剩下7秒時追平，韓國最後一擊沒進，比賽進入延長賽。延長賽韓國靠呂俊錫罰球率先開張，但中華隊高柏鎧空接灌籃，取得領先。之後雙方呂俊錫和陳盈駿各進一球，比賽相當膠著，李政炫在剩下1分30秒時要到游艾喆犯規，並且兩罰全中。之後我國雖然阿巴西投籃出手沒進，但韓國處理球發生失誤，馬建豪趁機上籃，讓我國再度領先。韓國後續三分球沒進，高柏鎧抓下籃板後被犯規，他兩罰1中。韓國隊最後一攻找不到好機會，李政炫剩下4秒時想強攻被高柏鎧阻攻，後續比賽時間也到點，中華男籃維持史詩大逆轉。