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▲ 高雄友善彩虹旅宿日語版本摺頁、高雄熊等彩虹商品。（圖／高市府觀光局提供）

▲ 「2026高雄市性別友善旅宿」輔導訓練課程（場次二）合影。（圖／高市府觀光局提供）

為打造亞洲最具包容力的友善旅遊城市，高市府觀光局持續推動「2026性別友善旅宿認證計畫」，透過制度說明、實務分享、跨領域交流以及專案補助，協助業者提升性別友善服務接待能力。自2023年率全國首創性別友善旅宿認證制度以來，已有60家旅宿業者取得性別友善認證標章，今年力拚突破100家。此外，觀光局日前亦赴日本東京同志驕傲大遊行（Tokyo Pride），並精心設計日語版「性別友善旅宿摺頁」，向國際旅客展現高雄性別友善的城市價值，積極接軌國際彩虹觀光。觀光局長高閔琳表示，高雄觀光局首創「性別友善旅宿認證」標章及輔導計劃，榮獲行政院第23屆金馨獎「性別平等創新獎」肯定，更獲「台灣同志職場友善」指標認證；除展現高雄觀光局從內部職場文化到外部觀光政策推動，全面落實多元、平等與包容，更持續透過大型演唱會、國際IP合作及城市品牌行銷吸引旅客，進一步將多元性別友善與包容理念融入觀光產業，提升高雄觀光國際競爭力、搶攻國際粉紅經濟市場。高閔琳指出，「2026性別友善旅宿認證計畫」，近期完成辦理兩場次認證說明會暨系列講座教育訓練，吸引超過50家旅宿業者踴躍參與；透過認證制度、教育訓練及國際行銷三大策略並進，積極擴大性別友善旅宿參與規模，並朝突破友善認證100家目標邁進。本輔導計劃積極協助旅宿業者從服務流程、住宿空間、接待管理等面向強化性別友善措施，逐步建立符合國際趨勢的住宿服務標準；更結合數位工具、OTA旅遊網訂平台與國際行銷資源，擴大推廣高雄友善旅遊品牌。在國際市場布局與擴大國際行銷部分，觀光局特於今年6月（同志驕傲月）赴日本東京參與Tokyo Pride，並與台北駐日經濟文化代表處共同設攤推廣高雄觀光，向國際旅客介紹高雄性別友善旅宿成果及多元旅遊資源，現場同步發送「高雄性別友善旅宿摺頁」與高雄熊彩虹貼紙與彩虹小物，展現高雄打造友善旅遊城市的具體成果。觀光局說明，今年度「2026性別友善旅宿認證計畫」辦理兩場性別友善教育訓練課程，第一場次以同志家庭需求、彩虹經濟及性別主流化為主軸；第二場次聚焦跨性別旅客住宿需求與法律實務議題。未來，將持續輔導旅宿業並積極提升整體旅遊環境及國際接待服務；深化公私協力，攜手業者共同打造具國際辨識度的友善觀光品牌，營造讓所有旅客都能安心自在旅行的多元包容環境。相關資訊可至高雄旅遊網、官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。