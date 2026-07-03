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2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽今（3）日在高陽登場，韓國男籃原本握有最多19分領先優勢，卻在第4節全面崩盤，最終在延長賽以80：82遭中華隊逆轉。這場戲劇性的慘敗也讓韓國媒體一片震驚，賽後韓媒《OSEN》更以「震驚的慘敗！韓國男籃在主場對台灣屈膝」形容這場失利，直言韓國是在主場親手葬送幾乎到手的第二輪門票。由總教練馬祖爾斯（Nicholas Mazzulla）率領的韓國男籃，此役與中華隊同樣背負著必須贏球才能確保晉級第二輪資格賽的巨大壓力。比賽開局韓國隊打得極具侵略性，靠著旅美小將呂俊錫的中距離跳投與崔俊勇、李政賢的外線連發，首節便取得25：17的領先。次節韓國隊祭出高壓的區域防守（Zone Defense）逼迫中華隊頻頻失誤，將分差一舉擴大至雙位數，半場結束韓國以41：30領先。易邊再戰後，韓國隊射手劉基相與洋將艾迪（Daniel Eddy）徹底打嗨，快攻與外線如雨下，一度幫助韓國隊將分差拉開到全場最大的19分領先。三節打完，韓國隊仍以65：49手握16分大幅領先，現場球迷與媒體都認為第二輪的門票已經是囊中之物。沒想到，中華隊在「台灣隊長」陳盈駿的穿針引線下展開瘋狂絕地大反攻，韓國隊此時面對高壓防守陣腳大亂、失誤瘋狂激增。中華隊歸化大中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）徹底統治禁區，在比賽還剩1分31秒時完成關鍵強攻，幫助中華隊以70：69反超比分，這也是中華隊全場首度領先。讀秒階段雙方肉搏戰進入白熱化。比賽還剩19秒時，韓國隊頭號球星李政賢在正頂弧頂飆進一記驚天三分球，幫助韓國取得75：72領先，全場歡聲雷動。然而，林庭謙在比賽僅剩8秒時，頂住全場噓聲回敬一記不講理的絕平三分彈，硬是以75：75將戰局逼入延長賽。延長賽中雙方依舊戰得不可開交，呂俊錫的罰球一度讓韓國看到一線曙光，但防守端完全無法阻擋高柏鎧與馬建豪的攻勢。比賽末段，韓國隊主將林宇燮在關鍵時刻發生大腿嚴重抽筋被迫退場。儘管替補上場的李政賢兩罰全中幫助韓國以80：79領先，但隨後李政賢關鍵三分不中，反讓中華隊馬建豪發動神速快攻反超比分。最後關頭，韓國隊將絕殺命運交給李政賢，但他的絕殺強攻遭到中華隊高塔高柏鎧無情火鍋徹底搧飛。最終，中華隊在驚濤駭浪中以82：80從高陽主場帶走勝利。韓國媒體賽後寫道，這是一場不折不扣的恥辱之戰，在自家主場領先高達19分卻守不住勝果，親手把晉級機會送給對手。此役落敗後韓國戰績跌至2勝3敗，6日對陣宿敵日本隊的比賽，韓國隊將面臨「贏球或回家」的絕境。