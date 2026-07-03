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台灣兒子崔立于來了！他今（3）日帶著所屬團體FLARE U成員姜玗進登上「高雄啤酒節」舞台，一連送上《WAY 2 U》、《Hyper》自己的作品之外，還致敬南韓大前輩們H.O.T.、TWICE、i-dle，直接在子瑜上台前表演了《Alcohol-Free》，開心直呼能站上今晚的舞台，真的是夢想成真，「看到你們的應援，感覺找到了自己的價值！」崔立于多次表示是TWICE的粉絲，最喜歡的成員是MOMO，巧合的是，今天的高雄啤酒節壓軸嘉賓就是周子瑜，他表示有準備驚喜，「我非常喜愛的前輩歌曲，我相信大家應該都知道，也能跟我們一起唱，我連這首歌的舞都會跳！」隨後直接在前輩上台前來個大致敬，表演了改編版的TWICE《Alcohol-Free》，讓台下歌迷聽到瘋狂尖叫。不只如此，他們還帶來了Karencici的《愛你但說不出口》、偶像始祖H.O.T.的經典歌《Candy》，雙帥表演完之後喘到不行，姜玗進也跳到大爆汗，遭崔立于虧：「他比較會流汗啦！」也說高雄真的很熱，但希望FLARE U的演出，能為台下的觀眾消暑涼快一下。崔立于跟姜玗進下台前說，今天能登上高雄啤酒節如此大瘩舞台，真的是夢想成真，「每次表演能聽到你們、看到你們的應援，感覺找到了自己的價值，所以我一直很想跟大家說聲謝謝、一起永遠玩得這麼開心！」、「這裡也是我的家、感謝大家、每次回家都能感到支持跟溫暖，以後我們會常回來的」。崔立于是台灣人，2025年參加選秀節目《BOYS II PLANET》最終拿到第10名的成績，後來跟姜玗進組成男團FLARE U並在同年12月3日出道。他們今晚總計表演了《WAY 2 U》、《Hyper》、《Candy》、《Alcohol-Free》、《Karencici - Hard to say》、《어딱질》、《WOO-HOO》等自己的作品、台韓前輩的經典歌。