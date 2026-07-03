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2027 FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第一階段，中華男籃在客場上演不可思議的大逆轉！面對前三節曾落後高達19分的劣勢，中華隊在末節與延長賽中展現驚人韌性，最終以82：80擊敗地主韓國隊。這場敗仗讓韓國男籃晉級第二輪的機會蒙上陰影，更被韓國媒體、《星報》《OSEN》與《中央日報》崩潰形容為「高陽慘案」。此役在韓國京畿道高陽市的Sono體育館舉行。韓國隊在前三節展現強大壓制力，靠著余俊錫、李宇錫、張才錫等人的內外線火力，一度在第三節末段將比分拉開至63比44的19分絕對領先；三節結束時，韓國仍以65：49握有16分優勢。然而，比賽進入第四節卻風雲變色。韓國隊進攻突然大當機，頻頻發生失誤且命中率急遽下降，單節僅得10分。反觀中華隊吹起反攻號角，主控陳盈駿開局連拿7分帶起氣勢，接著馬建豪完成一次振奮人心的「進球加罰」三分打（3-point play），中華隊打出一波猛烈的反攻，在比賽剩下1分27秒時，以70：69首度反超比分。雙方隨後陷入激烈拉鋸。比賽最後19.3秒，韓國李政炫命中關鍵三分球取得75比72領先；但中華隊並未放棄，林庭謙在倒數8秒時回敬一顆價值連城的追平三分彈，將比分扳成75平手，硬是將比賽逼入延長賽。延長賽雙方互有領先，戰況依舊膠著。韓國雖然靠著罰球數度取得微幅領先，但中華隊歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）在禁區展現絕對宰制力，先是一記霸氣的空中接力灌籃（Alley-oop），隨後又在籃下單打得手，加上林庭謙的拋投命中，中華隊緊咬比分。比賽最後1分30秒，韓國靠著李政炫兩罰全中以80：79領先。但隨後中華隊發動快攻，馬建豪快攻上籃得手，幫助球隊以81：80反超。最後一波防守中，高柏鎧成功擋下李政炫的進攻，並在隨後穩穩罰進1球，最終中華隊以82：80在客場完成驚天逆轉。這場遭逆轉的敗仗在韓國國內引發軒然大波。韓媒《星報》以「高陽慘案爆發！揮霍19分領先，韓國遭台灣衝擊性逆轉」為題，痛批國家隊在自家主場丟掉大好江山。報導指出，總教練馬祖爾斯（Nikolajs Mazurs）領軍的韓國隊已吞下3連敗，目前戰績2勝3敗與中華隊戰平。在只取分組前3名晉級第二輪的情況下，韓國必須在下一場對決小組第一的日本隊中獲勝，才能保住晉級生機。《OSEN》則以「令人震驚的失利」為題，直言韓國隊本應在主場取勝。他們在第三節結束時領先16分。然而，韓國隊在第四節和加時賽中未能保持領先優勢，錯失了晉級第二輪的機會。中華隊本場比賽展現不放棄的拚搏精神，高柏鎧繳出26分、18籃板的恐怖雙十數據，成為禁區守護神；陳盈駿攻下18分帶領球隊反撲，投進關鍵追平三分球的林庭謙也有13分進帳。中華隊將於下一場比賽繼續爭取晉級門票。