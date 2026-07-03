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2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽B組今（3）日上演焦點大戰，日本男籃作客挑戰中國隊，最終憑藉團隊流暢的攻守轉換與外線火力，全場一路壓制地主，以92：73大勝中國，不僅拿下隊史在世界盃資格賽對中國的首場勝利，也提前一戰鎖定第二輪資格賽門票。反觀中國隊吞下關鍵敗仗，戰績跌至2勝3敗，最後一戰將與中華隊正面交鋒，形成「贏球晉級、輸球淘汰」的生死戰。值得一提的是，楊瀚森世界盃資格賽首秀進帳9分、7籃板。日本隊開賽一度受制於中國隊的身材優勢，胡金秋、廖三寧接連取分，幫助中國取得領先。不過日本持續利用快速攻守轉換與外圍投射追分。首節最後3秒，富永啟生飆進壓哨三分球，一舉幫助日本以22：21反超，也成為全場比賽的轉捩點。第二節日本靠著佐佐木隆成、馬場雄大的抄截發動快攻，逐漸掌控比賽節奏，川真田紘也更上演霸氣灌籃點燃士氣。隨後比江島慎、霍金森（Josh Hawkinson）接連命中外線，日本打出一波猛攻，半場結束已將比分拉開至50：40。易籃後，日本持續展現高效率進攻。第三節中段，佐佐木隆成連續命中兩記三分球，將比分擴大至雙位數；渡邊雄太節末再補上一記三分彈，日本帶著74：59領先進入決勝節。第四節中國試圖反撲，一度靠著廖三寧、高詩岩追回些許分數，但日本迅速回敬一波攻勢，齋藤拓實完成三分打、西田優大外線開火，分差迅速擴大至20分以上，比賽勝負也提前底定。終場日本以92：73擊敗中國，在客場帶走一場關鍵勝利。數據方面，日本歸化中鋒霍金森攻下全場最高27分，另有4籃板、3助攻及2阻攻，是贏球最大功臣；渡邊雄太貢獻16分，佐佐木隆成挹注13分，馬場雄大則繳出9分、10籃板、5助攻的全能表現。中國隊方面，胡金秋攻下15分、4籃板，廖三寧拿下14分、4助攻，賀希寧貢獻12。效力NBA拓荒者的楊瀚森的世界盃資格賽首秀則進帳9分、7籃板，但全隊下半場無法限制日本外線與快速反擊，最終苦吞敗仗。這場勝利讓日本戰績來到4勝1敗，提前確定晉級亞洲區資格賽第二輪，並寫下隊史首度在世界盃資格賽擊敗中國隊的紀錄。日本接下來將於6日繼續作客挑戰韓國。至於中國隊則陷入背水一戰，戰績來到2勝3敗，最後一場將於6日在韓國迎戰中華隊，勝者晉級第二輪、敗者提前告別2027年世界盃，勢必成為B組最受矚目的生死之戰。