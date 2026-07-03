在男籃世界盃亞洲區預選賽第一階段B組第5輪賽事中，戰局發生了戲劇性的變化。中國男籃在主場以73：92慘敗給日本男籃；而中華隊則在客場上演史詩級逆轉，在最多落後19分的情況下，將比賽逼入延長賽，最終以82：80擊敗韓國隊，完成對韓國的主客場雙殺。隨著這兩場比賽結束，B組的晉級形勢逐漸明朗。除了日本隊提前鎖定分組第一晉級外，中華隊、中國隊與韓國隊皆為2勝3負。下一場中華隊交手中國隊的「海峽大戰」將成為攸關晉級資格的生死戰，但對於中華隊而言，晉級形勢佔有極大優勢。
B組最新積分與晉級現況
已晉級： 日本（4勝1負，積分9分）
未晉級（皆為2勝3負，積分7分）： 中華隊、中國、韓國
賽事預告（最終輪）：
7月6日 14:00 中華隊 vs 中國
7月6日 18:30 韓國 vs 日本
中華隊的晉級優勢 僅有「1種劇本」會被淘汰
由於中華隊在此前賽事中已經對韓國隊取得「2勝0負」的對戰絕對優勢，這使得中華隊在積分結算時擁有極大的容錯率。在最後一輪的四種可能結果中，中華隊有高達三種情況能順利晉級世預賽第二階段，唯一會被淘汰的情況是：「中華隊輸給中國」且「韓國爆冷擊敗日本」。
史詩級逆轉奠定勝基 高柏鎧、陳盈駿聯手建功
回顧中華隊對戰韓國的關鍵戰役，球隊在上半場進攻受挫，半場以30：41落後，第三節甚至一度被拉開至19分差距。然而，第四節中華隊吹起反攻號角，陳盈駿連拿7分帶動攻勢，阿巴西與林庭謙也接連在外線開火，打出一波26：10的高潮。
進入延長賽後，歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）展現禁區統治力，不僅上演空中接力灌籃，更在防守端送出關鍵阻攻。最終中華隊以82-80氣走韓國。
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已晉級： 日本（4勝1負，積分9分）
未晉級（皆為2勝3負，積分7分）： 中華隊、中國、韓國
賽事預告（最終輪）：
7月6日 14:00 中華隊 vs 中國
7月6日 18:30 韓國 vs 日本
中華隊的晉級優勢 僅有「1種劇本」會被淘汰
由於中華隊在此前賽事中已經對韓國隊取得「2勝0負」的對戰絕對優勢，這使得中華隊在積分結算時擁有極大的容錯率。在最後一輪的四種可能結果中，中華隊有高達三種情況能順利晉級世預賽第二階段，唯一會被淘汰的情況是：「中華隊輸給中國」且「韓國爆冷擊敗日本」。
|比賽結果假設
|最終球隊積分狀況
|淘汰隊伍
|賽況解析
|
中華隊負中國
韓國勝日本
|
日本(10分)、韓國(9分)
中國(9分)、中華隊(8分)
|中華隊
|唯一淘汰劇本：中華隊積分墊底，無緣晉級。
|
中華隊負中國
日本勝韓國
|
日本(11分)、中國(9分)
中華隊(8分)、韓國(8分)
|韓國
|中華隊與韓國同分，但中華隊握有對戰2勝優勢，因此由韓國墊底出局。
|
中華隊勝中國
日本勝韓國
|
日本(11分)、中華隊(9分)
中國(8分)、韓國(8分)
|中國
|中國與韓國同分，但中國對戰韓國0勝2負，因此中國墊底出局。
|
中華隊勝中國
韓國勝日本
|
日本(10分)、中華隊(9分)
韓國(9分)、中國(8分)
|中國
|中國積分墊底，直接出局。
回顧中華隊對戰韓國的關鍵戰役，球隊在上半場進攻受挫，半場以30：41落後，第三節甚至一度被拉開至19分差距。然而，第四節中華隊吹起反攻號角，陳盈駿連拿7分帶動攻勢，阿巴西與林庭謙也接連在外線開火，打出一波26：10的高潮。
進入延長賽後，歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）展現禁區統治力，不僅上演空中接力灌籃，更在防守端送出關鍵阻攻。最終中華隊以82-80氣走韓國。