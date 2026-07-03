我是廣告 請繼續往下閱讀

中華男籃今（3）日2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽打出一場精彩的逆轉秀，克服落後19分的劣勢，靠著高柏鎧（Brandon Gilbeck）在禁區的穩定得分，以及鋒線的關鍵發揮，硬是將比賽拖入延長賽，並在最終以82：80逆轉奪下勝利。總教練圖齊（Gianluca Tucci）賽後難掩喜悅，直言這是他執教以來最具意義的一場勝利，下一場將面對中國隊，圖齊指出，戰術或許會有改變，但團隊奮戰的態度絕對不會變。中華隊此役客場作戰，克服第3節落後19分的劣勢，一路將比賽帶進延長賽，最終以82：80逆轉取勝。賽後，中華隊總教練圖齊表示，「首先要感謝韓國隊帶來了一場精彩的比賽。他們與上一場交手時相比，展現出了明顯的進步。不過，最終的勝利屬於台灣。」圖齊直言，「這是我執教至今所經歷過最美麗、也最具深遠意義的一場勝利。球員們透過這場逆轉秀，完美展現了球隊的勇氣以及克服逆境的能力，對於這一點我非常感謝我的團隊。」圖齊進一步指出，「上半場是韓國隊佔了上風，但下半場我們戰勝了逆境並拿下勝利。球員們帶著強烈的目標去拚搶，這促成了最終的勝局。另外，雖然我們今天的投籃命中率並不算理想，但依然完成了逆轉，這讓我們學到了一課，只要不放棄，任何事情都是有可能的。」此役砍下18分的隊長陳盈駿，也獲得了圖齊的讚賞，「他是一位極具進攻天賦的球員。上半場受到對方的強力壓迫打得比較艱難，但下半場我們調整了戰術，他也隨之找回節奏，頻頻切入禁區製造得分。不過，我不想把功勞只歸給單一球員，今天所有上場的人都表現得非常好，這是我最想高度肯定的一點。」中華隊將在7月6日交手中國隊，圖齊說，「面對擁有高大內線的中國隊，我們勢必會採取與今天不同的戰術策略。但是，我們『絕對不願意改變』的，是我們的比賽態度、我們的對抗強度，以及我們渴望贏下比賽的決心。」圖齊直言，中華隊在此役下半場展現了極大的韌性與決心，「下一場我們依然會在場上用盡全力、流乾最後一滴汗水，去嘗試擊敗中國隊。所以，策略或許會變，但我們奮戰的態度絕不會改變。」