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由於今年美國獨立日假期適逢週末，美國金融市場提前於週五（3日）全日休市，準備迎接建國250周年，預計於下週一（7日）恢復正常交易。1776年7月4日，美國前總統傑佛遜（Thomas Jefferson）起草了《獨立宣言》，他還詳細記錄了當天的氣溫。對於當時聚集在賓州議會大廈（現稱獨立廳）內外的人們來說，這不過是他們在經歷了一年多的辯論、審議、委員會工作，以及在反叛運動中管理軍事與公共事務後，所迎來的又一天。正式宣告脫離大英帝國獨立的決定，實際上是在7月2日做出的。在當年，2日似乎才是更具重大意義的日子，美國開國元勛之一的亞當斯（John Adams）在寫給妻子的信說到，「1776年7月2日，將成為美國歷史上最令人難忘的時刻，從現在起直到永遠，這個大陸的這一端到那一端，都應該以盛大的遊行、表演、遊戲、體育比賽、鳴槍、鳴鐘、營火和張燈結綵來隆重慶祝這一天」。結果歷史的發展跟亞當斯想得不一樣，7月4日成為了正式的獨立紀念日，不過亞當斯有一點說得沒錯，美國各地至今還是會在獨立紀念日舉行遊行、施放煙火、音樂會以及各種慶祝活動。美股2日收盤時，道瓊工業指數上漲594.83點或1.14％，收52900.07點；那斯達克指數下跌207.36點或0.8％，收25832.67點；標普500指數微漲0.01點，或0.00014％，收7483.24點；費城半導體指數則挫727.06點或5.44％，收12626.22點。道瓊工業指數再創新高，但由於半導體板塊連日下跌，拖累了那斯達克指數和費城半導體指數。