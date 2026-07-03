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▲李多慧慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱數，2日砸下約百萬元宴請200位粉絲吃海底撈火鍋。（圖／讀者提供）

▲穿白色公主裝的李多慧，已經累到顧不得形象，直接癱坐在椅子上睡覺。（圖／翻攝自李多慧IG@82dahyeda）

26歲「小龍女」韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱數，昨（2）日砸下約百萬元宴請200位粉絲吃海底撈火鍋，經紀人事後公開一張李多慧累癱在椅子上、疑似睡著的照片，只見她整個人放鬆到嘴巴和雙腿打開，雖然和平時的女神形象有違，但也見識到她自然不造作的真性情。李多慧籌備這場百人宴親力親為，當晚還擔任主持人，見面會結束後，經紀人在IG上傳一張照片，可見當天穿白色公主裝的李多慧，已經累到顧不得形象，直接癱坐在椅子上，張大嘴看似正在打哈欠，兩腿還大開，一隻腳踩在椅子上，坐姿相當隨興且豪邁，經紀人寫下：「活動結束後大黑從公主變成一般人...」據了解，李多慧昨晚光餐費就花掉80萬元，除了請粉絲吃飯，她還贈送給每一位粉絲自己代言的知名品牌防曬品、帽子和衣服、親筆簽名拍立得及1000元現金紅包等禮物，李多慧受訪時說：「想要包紅包給大家的原因，是我覺得台灣的紅包是快樂的時候才會拿到，所以我想要辦這個活動，然後發紅包讓大家快樂！」被問及請200名粉絲吃飯的心情，李多慧說：「活動3個小時，我覺得很快就過了！希望今天來的200人都有開心、快樂的一天，沒有來的粉絲下次一定還有機會一起吃飯！」