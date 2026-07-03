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「台灣女兒」周子瑜首度一個人回台表演，今（3）日在高雄啤酒節擔任壓軸，她緊張的說今晚沒有TWICE的陪伴好緊張，「希望大家能好好為我加油。」然後一人表演團體的金曲《What is Love?》，一人邊跳邊唱完3分多鐘的作品還臉不紅氣不喘，超級厲害！子瑜上一次首度回家開唱，是去年的高雄世運的TWICE演唱會，再來就是今年3月的台北大巨蛋，今晚是第一次一人回家表演，她緊張的說：「雖然有點緊張 ，但也很興奮很開心見到你們！」也表示為了今晚準備很多歌曲表演，「我覺得也是一個新的挑戰，對我來說，因為是我第一次的SOLO舞臺，就是沒有成員們的陪伴，所以呢，希望大家今天好好的為我加油！」沒想到，她接下來直接一人唱完3分多鐘的TWICE經典歌曲《What is Love?》，連Rap部分都開MIC飆完，邊唱邊跳一點都不喘，不愧是在韓國出道10年的台灣女兒周子瑜。過程中，台下千名ONCE也以三倍大的尖叫應援，讓子瑜超感動的說：「大家的應援真的超熱情！」