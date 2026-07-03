中華男籃今（3）日2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽打出一場精彩的逆轉秀，克服落後19分的劣勢，在延長賽以82：80逆轉擊退韓國隊。相較中華隊贏球的歡欣鼓舞，韓國隊則是一片氣勢低落，更有韓國媒體以「堪比洪明甫的大慘案」為標題，形容韓國晉級世界盃之路告急。韓國隊總教練馬祖爾斯（Nicholas Mazzulla）賽後受訪時，臉色十分沈重，坦言相當遺憾，被問到調度策略時，更難掩不悅表示，球隊一起訓練1個月，他知道每位球員優缺點，因此不想多做評論。
韓國遭中華男籃逆轉 韓媒：「堪比洪明甫慘案」
韓國隊此役從開賽就一路領先，一度在第3節領先將近19分，不過卻在第4節崩盤，被中華隊一路咬進延長賽，最終以80：82落敗。韓媒《SPORTALKOREA》以「大衝擊！堪比洪明甫的大慘案」為題，痛批韓國隊備戰1個月卻毫無改變，晉級世界盃之路亮紅燈。
賽後接受採訪時，韓國隊總教練馬祖爾斯的臉色十分沉重，「這是一場非常遺憾的比賽。我們直到第3節都還掌控著局勢，卻在第4節徹底崩潰。特別是我們沒能限制住高柏鎧（Brandon Gilbeck），他在比賽後半段頻頻發動身體對抗，拿下了很多分數。」當被問到第4節為何會馬上崩盤，「我們的進攻體系運作出現了問題。尤其是當家球星李政賢因傷退場後，比賽變得更加艱難。這給了台灣信心，氣勢也就此轉移到了對方手上。」
被問到調度問題 韓國主帥面露不悅表情
在此役中，韓國隊過度依賴老將長人陣容，導致球隊在第4節與延長賽中暴露出體能下滑、嚴重不足的致命傷，最終吞下苦果。韓媒指出，當現場媒體問及「為何沒有起用李元碩、李斗元等年輕新秀球員」時，馬祖爾斯難掩不悅地表示，「我們已經在一起訓練了1個多月，這期間我非常清楚每位球員的優缺點。關於球員的個人能力以及出賽時間的分配，我不想多做評論。」
韓國晉級之路亮紅燈 馬祖爾斯：「對日本全力求勝」
在敗給中華隊後，韓國隊在資格賽的戰績來到2勝3敗，挺進第2輪資格賽的機會亮起了紅燈。韓國隊必須在7月6日與日本隊的比賽中取勝，但雙方在今年3月的交手中，韓國隊曾以72：78吞敗。如果韓國隊接下來不敵日本隊，就必須寄望在中華隊與中國隊的比賽中由中華隊取勝，韓國隊才能以小組第3的身份勉強擠進第2輪。
在第1輪賽事中，各組前3名可獲得晉級第2輪的資格。雖然輸給中華隊讓晉級第2輪的機率大幅降低，但馬祖爾斯依然展現必勝決心，「我們在6日還有一場對日本的比賽，機會還在，我們唯有全力求勝。」
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韓國隊此役從開賽就一路領先，一度在第3節領先將近19分，不過卻在第4節崩盤，被中華隊一路咬進延長賽，最終以80：82落敗。韓媒《SPORTALKOREA》以「大衝擊！堪比洪明甫的大慘案」為題，痛批韓國隊備戰1個月卻毫無改變，晉級世界盃之路亮紅燈。
賽後接受採訪時，韓國隊總教練馬祖爾斯的臉色十分沉重，「這是一場非常遺憾的比賽。我們直到第3節都還掌控著局勢，卻在第4節徹底崩潰。特別是我們沒能限制住高柏鎧（Brandon Gilbeck），他在比賽後半段頻頻發動身體對抗，拿下了很多分數。」當被問到第4節為何會馬上崩盤，「我們的進攻體系運作出現了問題。尤其是當家球星李政賢因傷退場後，比賽變得更加艱難。這給了台灣信心，氣勢也就此轉移到了對方手上。」
被問到調度問題 韓國主帥面露不悅表情
在此役中，韓國隊過度依賴老將長人陣容，導致球隊在第4節與延長賽中暴露出體能下滑、嚴重不足的致命傷，最終吞下苦果。韓媒指出，當現場媒體問及「為何沒有起用李元碩、李斗元等年輕新秀球員」時，馬祖爾斯難掩不悅地表示，「我們已經在一起訓練了1個多月，這期間我非常清楚每位球員的優缺點。關於球員的個人能力以及出賽時間的分配，我不想多做評論。」
韓國晉級之路亮紅燈 馬祖爾斯：「對日本全力求勝」
在敗給中華隊後，韓國隊在資格賽的戰績來到2勝3敗，挺進第2輪資格賽的機會亮起了紅燈。韓國隊必須在7月6日與日本隊的比賽中取勝，但雙方在今年3月的交手中，韓國隊曾以72：78吞敗。如果韓國隊接下來不敵日本隊，就必須寄望在中華隊與中國隊的比賽中由中華隊取勝，韓國隊才能以小組第3的身份勉強擠進第2輪。
在第1輪賽事中，各組前3名可獲得晉級第2輪的資格。雖然輸給中華隊讓晉級第2輪的機率大幅降低，但馬祖爾斯依然展現必勝決心，「我們在6日還有一場對日本的比賽，機會還在，我們唯有全力求勝。」