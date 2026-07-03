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南韓女團TWICE成員周子瑜首度在台灣SOLO表演，今（3）日於高雄啤酒節上不只帶來《Run Away》、《What is Love》、《Fly》等個人與團體的作品，還精心準備雙人舞表演《Let My Heart Break》，以及改編性感舞蹈版本的《第一天》致敬孫燕姿，整整1小時的演出精彩破表！其實子瑜2日抵台時，就率先前往高雄啤酒節彩排，由於是戶外場地，當時驚喜歌單《第一天》就被粉絲聽到；今晚她表演這首歌前，還特地賣關子說會有大人群的精彩演出，沒想到就是改編版的《第一天》。子瑜帶上舞群致敬孫燕姿的《第一天》，先是以可愛舞步開場，接著扭動熱舞，模樣相當放鬆自在也十分性感，讓台下粉絲又驚又喜尖叫爆棚。子瑜也說，以前的她是很害羞的人，現在的周子瑜比較敢表達、也更能享受舞台，「更自信一點了！」還說過去的她是I人，但只要熟悉後，就會發現她是個大E人，同時謝謝陪伴10年的粉絲，「我成長最大部分，就舞台上的展現！」。