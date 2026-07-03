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真相大白！薇寶亂入鄰居「寶寶性別揭曉派對」

專家提醒遇到寵物變色處理3步驟

英國康瓦爾郡（Cornwall）一隻名叫「薇寶」（Wilbur）的母貓，日前從外面放風回家時，全家竟染上詭異螢光藍，只有臉部是正常的，讓主人看到嚇壞，以為是有人惡作劇對薇寶潑漆。不過，在詢問左鄰右舍後真相大白，原來是薇寶亂入鄰居家的「寶寶性別揭曉派對」，這才沾到滿身象徵男寶寶的藍色粉末，讓大家笑翻。根據《衛報》報導，薇寶的主人詹金（Sophie Jenkin）表示，當天全家人正聚精會神地看英格蘭的世足賽，完全沒注意到薇寶不在家，在大家為進球歡呼後的短暫空檔，突然有人問她「妳的貓怎麼是藍色的？」詹金這才發現薇寶變成詭異的「阿凡達貓」。詹金表示，由於除了臉部以外，薇寶身上到處都染上飽和度極高的亮藍色，讓她第一時間以為是有人故意惡作劇，於是拍下薇寶照片，分享到當地臉書社團，看看有沒有人可以提供線索。幸好，謎底很快就解開了。詹金的鄰居看到了詹金的發文，立即前來「自首」，表示當天在自家花園舉辦了「寶寶性別揭曉派對」，重頭戲就是踢爆裝有「藍色玉米澱粉」的氣球，藉此公布寶寶性別。派對結束後，殘留的藍色粉末就留在草地上，鄰居一看到照片，立即想到是薇寶亂入花園，在藍色粉末裡瘋狂打滾造成的。至於為什麼薇寶臉部沒有變藍？詹金笑說是因為薇寶平常打滾時，就習慣把頭仰成一個詭異的角度、只用背部貼地摩擦，這才幸運避開了臉部。真相大白後，詹金說自己笑了很久，覺得實在太荒謬，不過之後替薇寶洗澡可就是大工程，洗了好多次，身上還是有一點點淡淡的藍色，幸好沒有對健康造成影響。英國動保組織「貓咪保護協會」（Cats Protection）專家霍金（Izzy Hocking）表示，看到愛貓變成「藍色阿凡達」想必會驚慌失措，但所幸這次鄰居使用的是食用色素與玉米澱粉，在大多數情況下不會對寵物造成嚴重傷害。霍金強調一般民眾若遇到類似狀況，最重要的就是首先盡可能查明確認寵物所沾染的染料成分；再來立刻用毛巾將寵物包裹起來，防止牠們因為驚慌或習慣而伸舌頭舔舐毛髮，以及最後儘速聯絡獸醫師尋求專業建議，確保毛孩健康無虞。