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▲表演完最後一首歌後，發現工作人員示意子瑜回後台，但她指了指粉絲表示要去揮手道別。（圖／讀者提供）

南韓女團TWICE成員周子瑜出道10年，昨（3）日首度沒有成員陪伴，一個人在台灣站上「高雄啤酒節」壓軸舞台，從晚間9點41分登場一路唱到10點45分，整整1小時帶來《Run Away》、《What is Love?》、《Fly》、《Let My Heart Break》，還驚喜改編孫燕姿《第一天》致敬華語天后。這場演出對子瑜來說不只是首次SOLO回台表演，出道10年後，她終於能一個人站在家鄉的舞台上，接受台灣粉絲滿滿的應援，最後甚至不願匆匆離開，略過工作人員的收工指示，一一走向左側、右側與延伸舞台和粉絲道別，深深90度鞠躬謝謝全場，畫面相當感人。啤酒節尾聲最感人的一幕，就是子瑜表演完最後一首《第一天》後，先是送走舞者，接著走到舞台左側向粉絲揮手道別，原本回到中央時，工作人員已示意演出結束，但她立刻比了比前方，堅持還要走到右邊舞台，把另一側粉絲也好好看進眼裡。左右都顧到後，中間延伸舞台當然也不能漏掉，她最後走向延伸舞台正中央，面對台下粉絲深深90度鞠躬，才轉身回到後台，離開前還和工作人員擊拳，像是在為這場首次SOLO回台演出畫下圓滿句點。這次子瑜一共帶來《Run Away》、《What is Love?》、《Fly》、《Let My Heart Break》以及孫燕姿《第一天》，雖然起初直言緊張，但後來一個人扛下TWICE經典歌曲《What is Love?》，連Rap段落都穩穩開麥完成，後段還準備雙人舞《Let My Heart Break》，展現比過去更成熟的舞台魅力。最驚喜的是，她把孫燕姿的《第一天》改編成有舞群的性感版本，從可愛開場一路跳到熱舞段落，整個人明顯更放鬆、更享受舞台，也讓高雄粉絲尖叫聲一路炸到最後。粉絲也問到她從練習生時期到現在改變最多的地方，子瑜坦言，以前的自己比較害羞、不太敢說話，現在比起過去更敢表達，也更能享受舞台，「更自信一點了！」她也笑說，以前確實是I人，但只要熟悉之後，就會發現她其實是大E人。被問到出道10年來哪一部分成長最多，她表示因為粉絲一路陪伴10年，自己成長最多的地方還是舞台上的展現，這句話也剛好呼應當晚1小時的表演，從一出場的緊張到後來放開，全被台下看見。子瑜這次回台中文話匣子也大開，TMI一個接一個說出來，她透露最愛的食物是珍珠奶茶配鹹酥雞，豆漿、飯糰也喜歡，如果完全不顧慮身材，最想吃的就是飯糰。更可愛的是，她還知道高雄壽山動物園有一隻食蟻獸，被粉絲取名叫「周子蟻」，當場笑說有機會一定要去看看本尊，「我很好奇，很想去」。