美國出身的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），週五藉著美國獨立250週年國慶之際，向美國民眾發表講話，大讚美國歡迎移民的歷史，敦促美國人繼續實踐《獨立宣言》的理念。由於他過去曾數次批評美國總統川普（Donald Trump）的移民政策不人道，所以此次演說也被外界視為對川普政府的又一次抨擊。
根據《路透社》、《國會山報》報導，良十四世是在接受費城國家憲法中心（National Constitution Center）頒發的自由勳章（2026 Liberty Medal award）時，發表視訊演說及相關言論，希望美國開國元勳秉持的團結、正義、和平理想，能夠指引美國慶祝建國250週年。
良十四世提到，在這個歷史性的週年紀念日，美國人民有機會再次反思建國原則，盼美國永遠忠於那個使其贏得「自由之地」、「勇者之家」美譽的夢想。
良十四世強調，一個國家要繁榮昌盛，就必須真正團結，不是藉由短暫的努力所維繫的目標，而是由不會隨時間流逝的理想來維持。
儘管良十四世沒有直接點名川普或其他任何美國政壇人物，而是敦促美國團結一致，尋求問題的長期解方，但報導指出，除了移民政策，今年稍早，他與川普就曾針對伊朗軍事行動有摩擦，良十四世對川普處理衝突的方式表達了隱晦的擔憂，川普則反批對方打擊犯罪軟弱無力，外交方面又糟糕透頂。
良十四世出生於美國芝加哥，但在南美洲宣教多年，自2025年5月就任教宗以來，尚未回訪過美國。
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良十四世提到，在這個歷史性的週年紀念日，美國人民有機會再次反思建國原則，盼美國永遠忠於那個使其贏得「自由之地」、「勇者之家」美譽的夢想。
良十四世強調，一個國家要繁榮昌盛，就必須真正團結，不是藉由短暫的努力所維繫的目標，而是由不會隨時間流逝的理想來維持。
儘管良十四世沒有直接點名川普或其他任何美國政壇人物，而是敦促美國團結一致，尋求問題的長期解方，但報導指出，除了移民政策，今年稍早，他與川普就曾針對伊朗軍事行動有摩擦，良十四世對川普處理衝突的方式表達了隱晦的擔憂，川普則反批對方打擊犯罪軟弱無力，外交方面又糟糕透頂。
良十四世出生於美國芝加哥，但在南美洲宣教多年，自2025年5月就任教宗以來，尚未回訪過美國。