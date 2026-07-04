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▲周子蟻也跟子瑜一樣愛跳舞，超級可愛。（圖／野森動物學校IG@yessenanimal）

子瑜昨（3）日晚間壓軸現身高雄啤酒音樂節表演，一連帶來〈Run Away〉、〈What is Love?〉等熱門歌曲，讓現場粉絲全嗨爆。子瑜聊天時間也話匣子大開，表示她想去動物園看食蟻獸「周子蟻」，此話一出立刻掀起粉絲暴動，紛紛喊話表示要去壽山動物園蹲點等待子瑜，不過「周子蟻」其實是由「野森動物學校」飼養的，因此也有內行粉絲趕緊跳出來，提醒子瑜不要跑錯地方。昨晚是子瑜首次在台灣進行SOLO表演，對粉絲以及她自己都意義重大。一開始登台時子瑜還有些緊張，但她越跳越漸入佳境，後來更在台上跟粉絲聊開了，進行最近韓國很流行的TMI（Too Much Information）問答。子瑜分享，如果不用顧忌身材，自己最愛吃的台灣食物是珍珠奶茶配鹹酥雞、豆漿配飯糰，超誠實答案讓粉絲笑翻。另外，子瑜還說自己這次到高雄，如果有機會的話，想去動物園看看「周子蟻」本尊。原來子瑜也知道有粉絲幫她投稿，將食蟻獸寶寶取名叫周子蟻，她笑說自己也很好奇周子蟻長怎樣。子瑜此話一出立刻掀起粉絲暴動，不少人猜測她會在高雄多逗留幾天觀光，很可能就會去壽山動物園。，該動物園今年1月才剛開幕，粉絲因此紛紛喊話子瑜，不要跑錯地方：「周子蟻不在壽山啦」、「周子蟻正確位置是在內門野森動物學校喔」、「子蟻在野森動物學校唷，別跑錯了」。而周子蟻的命名由來也相當有趣，確實是子瑜的粉絲投稿的，因為粉絲記得子瑜曾說過自己想養食蟻獸。動物學校蒐集完投稿後，將幾個比較多人投票的名字貼在樹上，供食蟻獸寶寶選取，結果食蟻獸果斷爬向周子蟻的方向，因此這個帶有「諧音梗」的名字才正式被拿來使用。