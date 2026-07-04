由東京大學地震學教授井出哲，日本國立海洋研究開發機構（JAMSTEC）專家古市幹人、佐藤大祐共同進行的研究，似乎進一步釐清地質學上的未解之謎，即為何某些隱沒帶特別容易發生規模9的超大型地震，原因不僅取決於斷層面積大小，也與斷層傾斜角度、地殼應力方向有關，並將研究成果發表在美國期刊《科學進展》（Science Advances）上。
根據日媒《每日新聞》、東京大學理學部官網資訊，大規模海溝型地震，大多發生於海洋板塊隱沒至陸地板塊下方的交界處，板塊傾角各異，有些甚至超過40度。不過，歷史數據顯示，包括2011年的「311東日本大地震」、2004年南亞大海嘯在內的多起大型地震，均發生於傾角低於20度的「超低角」板塊邊界。
報導指出，過去的解釋普遍認為，斷層角度越低 → 破裂面積越大 → 更容易產生巨大地震，但面積大只代表「可能性增加」，不代表一定會整片破裂，實際上，多數板塊邊界只會局部破裂。近年研究顯示，地震無論大小，往往都從微小斷層破裂開始，再逐步連鎖擴展成大地震，因此問題變成：在什麼條件下，地震更容易連鎖擴大？
為了解釋這個問題，東大研究團隊梳理全球歷史地震數據，對比不同板塊傾角下，小型地震惡化為大型地震的機率，結果證實，在傾角僅10度的板塊邊界上，由規模5地震演變成規模9超大地震的機率，高達傾角40度板塊的60倍。
換句話說，超低角斷層更易讓地震規模上升，不只是斷層面積大不大的問題，而是成長機率本身就不同，板塊傾角越低，地震威力越容易出現幾何級擴大。
研究進一步指出一個關鍵矛盾，超低角斷層理論上應該較難受力（不容易滑動），卻更容易發生超巨大地震，研究團隊透過應力場資料與斷層幾何分析發現，在超低角板塊邊界，當應力方向與斷層方向相互配合時，更容易進入連鎖破裂狀態，最終導致超大地震發生。
分析認為，這項成果為地震風險評估提供了新的物理基礎，也可能改變未來對超大地震的預測方法。井出哲表示，未來若能建立持續監測地下應力變化的機制，將有助大幅提升人類對超大地震風險的評估與掌握力。
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報導指出，過去的解釋普遍認為，斷層角度越低 → 破裂面積越大 → 更容易產生巨大地震，但面積大只代表「可能性增加」，不代表一定會整片破裂，實際上，多數板塊邊界只會局部破裂。近年研究顯示，地震無論大小，往往都從微小斷層破裂開始，再逐步連鎖擴展成大地震，因此問題變成：在什麼條件下，地震更容易連鎖擴大？
為了解釋這個問題，東大研究團隊梳理全球歷史地震數據，對比不同板塊傾角下，小型地震惡化為大型地震的機率，結果證實，在傾角僅10度的板塊邊界上，由規模5地震演變成規模9超大地震的機率，高達傾角40度板塊的60倍。
換句話說，超低角斷層更易讓地震規模上升，不只是斷層面積大不大的問題，而是成長機率本身就不同，板塊傾角越低，地震威力越容易出現幾何級擴大。
研究進一步指出一個關鍵矛盾，超低角斷層理論上應該較難受力（不容易滑動），卻更容易發生超巨大地震，研究團隊透過應力場資料與斷層幾何分析發現，在超低角板塊邊界，當應力方向與斷層方向相互配合時，更容易進入連鎖破裂狀態，最終導致超大地震發生。
分析認為，這項成果為地震風險評估提供了新的物理基礎，也可能改變未來對超大地震的預測方法。井出哲表示，未來若能建立持續監測地下應力變化的機制，將有助大幅提升人類對超大地震風險的評估與掌握力。