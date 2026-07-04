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▲謝霆鋒（左）與王菲（右）24日抵達西安，都穿深色衣服。（圖／微博＠北京時間）

▲謝霆鋒與王菲離開西安時，在機場一直緊緊牽著手。（圖／微博＠北京時間）

近日謝霆鋒到中國西安開唱，王菲愛相隨陪伴，兩人離開時沒走VIP通道，在機場被拍到十指緊扣牽手的浪漫畫面，粉絲笑說王菲是在接謝霆鋒下班。而兩人前往西安前，其實也有浪漫插曲；謝霆鋒當時明明從長沙出發，可以直飛，卻為了陪伴王菲搭機，特地從長沙繞道先飛北京，和王菲會合後才又轉機飛到西安，由此可見兩人感情有多甜。謝霆鋒與王菲在2014年世紀大復合後，雖然沒有再婚，但感情一直很穩定，近年更有越愛越高調的趨勢。近日謝霆鋒在中國各地舉辦《Evolution Nic Live 進化》巡迴演唱會，王菲只要一有空就會去看他表演，陪著謝霆鋒一起工作；兩人6月24日才被直擊出現在西安咸陽機場，沒走VIP通道，大方出現在公眾視野，牽手放閃。6月28日謝霆鋒結束西安站的演出後，隔天又和王菲被拍到一起現身機場，要搭機離開。只見王菲身穿寬鬆的粉色上衣搭配牛仔褲，謝霆鋒則是一身黑衣，酷帥有型，兩人臉上都戴著口罩，手還是緊緊牽在一起，背影給人老夫老妻的甜蜜感。王菲與謝霆鋒一系列機場曬恩愛的照片曝光後，粉絲看了也紛紛留言：「真愛的具象化」、「他倆真的好配啊」、「沒想過王菲有這麼小女人的一面」、「王菲陪著謝霆鋒開演唱會，接他下班回家，他倆在一起單純的就是因為愛情…這應該是愛情最美好的樣子吧」。