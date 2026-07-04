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演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年46歲，今（4）日上午於新北市板橋新月會館舉行告別式。現場靈堂布置也隨之曝光，以白色花卉搭配深藍色布幔為主視覺，營造出莊嚴且溫暖的追思氛圍，陪伴親友送他最後一程。從告別式現場可見，靈堂中央擺放傅子純身穿深色西裝、面帶微笑的人形立牌，背景以布幔襯托，四周則以大量白色蘭花、繡球花及花藝布置圍繞，象徵純潔與思念。前方祭壇擺放鮮花、水果及供品，整體布置簡潔典雅，也展現家屬對他的深深不捨。傅子純告別式上午10時舉行，流程包含司儀開場、好友游安順擔任引言、播放追思影片，接著由弟弟傅子寧及妻子李佳綺代表家屬致謝，最後進行公祭儀式。演藝圈好友也將陸續到場送別，共同陪伴這位陪伴觀眾近20年的實力派演員，走完人生最後一程。