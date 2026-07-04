我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方馨（右起）是傅子純與愛妻Corrinna的媒人，3人以前常常聚在一起嘻笑打鬧。（圖／方馨的粉絲部﻿臉書）

46歲男星傅子純6月7日因急性白血病過世，令人遺憾。女星方馨和傅子純是認識20年的好友，她說兩人過去演過好多次姊弟，早就累積深厚感情，今（4）日是傅子純的公開告別式，原先一直保持沉默的方馨終於發文，難過地說：「今天我不想說再見，我只是當作你比我早接了一部很遠很遠的戲，那個劇組我現在還到不了，你就先去吧！」方馨今日凌晨在臉書寫下長文，哀悼傅子純。她表示兩人從2006年就認識，「20年很長，長到一起演過無數次姊弟，也一起走過彼此人生的一段青春，我們有著只屬於姐弟之間的祕密，所以今天，我不想說再見」。方馨說她不想跟傅子純告別，只當他去很遠的地方拍戲，換個舞台表演，「那個劇組我現在還到不了，你就先去吧！以你的個性。貼心、真誠、好相處，應該很快就會交到一群新朋友，拍新戲、唱新歌、逗大家笑，繼續做你最喜歡的事」。方馨也透露，以前傅子純都會在她沒自信時，給她鼓勵：「姐，放心有我在！」如今傅子純先走一步，她也會好好照顧傅子純「最愛的那位」，也就是傅子純的遺孀李佳綺（Corrinna），「這是我妹，我罩的！你放心有我在」。據遺孀透露，傅子純出事後，方馨第一時間找到她，陪著她處理傅子純後事、一起念經，而方馨也是她跟傅子純的媒人，她直言：「馨姐是我們之間重要的連結」，很感謝方馨這段時間的陪伴。方馨的貼文也讓許多粉絲看哭，紛紛留言：「看到這些話…好心酸」、「好難過，到現在還是不敢相信他真的離開了，從沒想過有這一天」、「方馨的貼文真的令人感動無比！由內容中可以感受到您們姐弟情深」、「好暖心的姐弟情，子純的最愛由妳罩著，祂會安心的去另一個國度，一樣是個人緣極佳的暖男，祝福子純今天人生的畢業典禮圓滿」。