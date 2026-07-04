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▲強烈颱風巴威，未來4至5天內仍將以西轉西北西的方向穩定前進。（圖／取自中央氣象署）

▲巴威有機會在下週五、六（10~11日）之間經過台灣東方、東北方海面，也就是台灣跟琉球之間的海域後逐漸北上，下週日（12日）遠離台灣附近區域。（圖／取自SMCA）

▲巴威颱風靠近並影響台灣天氣之前，今明兩天（4~5日）週末假期的天氣不錯。（圖／中央氣象署）

強烈颱風巴威還在長胖增強！暴風圈半徑以及整體環流大小持續擴大，天氣專家吳聖宇指出，目前颱風機率最高的路徑是從台灣跟琉球之間的海域北上，雖然躲過颱風中心，不過暴風圈會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報機率高，不過預報仍有不確定性，下週四北轉是關鍵，下周五、下周六最靠近台灣。天氣職人吳聖宇指出，今年第9號颱風巴威已在4日晚間增強為強烈颱風，是今年的第3個強烈颱風，在良好的海溫及大氣條件配合下，未來強度仍有繼續增強的趨勢，同時暴風圈半徑以及整體環流大小也會明顯擴大，不只強度強，範圍也會變得非常巨大，屬於很典型的遠洋發展、又大又強的颱風類型。受到太平洋高壓的強勢引導，預估巴威颱風未來4至5天內仍將以西轉西北西的方向穩定前進，明天起速度有較為加快的趨勢，大致朝向台灣東南方海面靠近而來。預估下週三（8日）來到台灣東南方海域，下週四（9日）起太平洋高壓減弱，颱風移動方向開始逐漸偏北，由西北西轉向西北移動，逐漸接近台灣以東海面。預期下週四（9日）這一段開始北轉的過程將會非常關鍵，如果太平洋高壓中心能順利從颱風北側調整到颱風東側，那麼巴威颱風北轉的角度會在過程中逐漸增大，有機會在下週五、六（10~11日）之間經過台灣東方、東北方海面，也就是台灣跟琉球之間的海域後逐漸北上，下週日（12日）遠離台灣附近區域。，雖然會躲過颱風中心直接侵襲，但是因為這個颱風屆時範圍會非常大，因此暴風圈仍很有機會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。另一種可能性就是太平洋高壓中心雖然逐漸往颱風東側調整，但調整的幅度較小，那麼巴威颱風在北轉過程的幅度就會比較小一些，颱風中心就有可能會在下週五、六（10~11日）之間非常接近台灣東北部、北部的近岸處通過，，各地都會發布海陸警報，風雨的狀況也就會相當明顯，而且因為颱風的範圍寬廣，風雨持續的時間可能會長達2至3天，同樣要等到下週日（12日）之後影響的情況才會逐漸減小。目前的預報資料看起來這樣路徑的機會相對較低，不過並沒有完全排除這種可能性，因此還是要特別注意巴威颱風在下週三之後北轉的狀況。如果就預報模式的分群來看，原本傳統物理模式跟AI調整模式之間有較大的分歧，不過就最新的預報趨勢來看，這樣的分歧程度正在逐漸減小，，當然目前各預報之間的差距還不夠收斂，未來這2~3天內預報趨勢能否成功收斂將很值得觀察。由於幾乎所有模式預報都認為巴威颱風來到台灣附近時不僅強度強，範圍也會很大，因此即使最後沒有直接侵襲，風雨影響的情況可能還是避免不了，建議大家仍要及早做好防颱的準備，如果在9~12日之間有行程安排的朋友也要隨時做好可能有需要調整的機會。不過在巴威颱風靠近並影響台灣天氣之前，今明兩天（4~5日）週末假期的天氣不錯，受到太平洋高壓外圍偏南風影響，呈現典型的夏季天氣型態，上午大致為晴到多雲，午後在中北部山區有熱對流發展、擴散帶來局部雷陣雨的機會，山區以及平地都有可能出現降雨，午後外出或是到山區、溪流邊活動的朋友請特別注意天氣變化的情況，南部及東半部地區出現午後雷雨的機會相對低一些，但也要注意下午的天氣情況。溫度方面則是高溫炎熱，各地高溫可達33~35度，中南部近山區、大台北盆地、宜蘭平原及花東縱谷局部區域有36~38度高溫出現的可能性，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。這種夏季型的天氣會一直維持到下週三（8日）左右，不過受到颱風外圍長浪靠近的影響，海面上的浪況可能在下週一、二（6~7日）就會逐漸開始有變化了，海邊、海上活動的朋友務必要留意。下週四到週日(9~12日)的天氣轉變程度就要看後續颱風的預報變化而定，還是要提醒大家預先做好準備，有安排活動的朋友也要適時準備調整。