強烈颱風巴威還在長胖增強！暴風圈半徑以及整體環流大小持續擴大，天氣專家吳聖宇指出，目前颱風機率最高的路徑是從台灣跟琉球之間的海域北上，雖然躲過颱風中心，不過暴風圈會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報機率高，不過預報仍有不確定性，下週四北轉是關鍵，下周五、下周六最靠近台灣。
強烈颱風巴威還會長胖！下周四起靠近台灣、下週五有明顯風雨
天氣職人吳聖宇指出，今年第9號颱風巴威已在4日晚間增強為強烈颱風，是今年的第3個強烈颱風，在良好的海溫及大氣條件配合下，未來強度仍有繼續增強的趨勢，同時暴風圈半徑以及整體環流大小也會明顯擴大，不只強度強，範圍也會變得非常巨大，屬於很典型的遠洋發展、又大又強的颱風類型。
受到太平洋高壓的強勢引導，預估巴威颱風未來4至5天內仍將以西轉西北西的方向穩定前進，明天起速度有較為加快的趨勢，大致朝向台灣東南方海面靠近而來。預估下週三（8日）來到台灣東南方海域，下週四（9日）起太平洋高壓減弱，颱風移動方向開始逐漸偏北，由西北西轉向西北移動，逐漸接近台灣以東海面。
巴威颱風路徑北轉有兩種可能！專家：高機率發警報
預期下週四（9日）這一段開始北轉的過程將會非常關鍵，如果太平洋高壓中心能順利從颱風北側調整到颱風東側，那麼巴威颱風北轉的角度會在過程中逐漸增大，有機會在下週五、六（10~11日）之間經過台灣東方、東北方海面，也就是台灣跟琉球之間的海域後逐漸北上，下週日（12日）遠離台灣附近區域。
這是目前預報機率比較高的路徑，雖然會躲過颱風中心直接侵襲，但是因為這個颱風屆時範圍會非常大，因此暴風圈仍很有機會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。
另一種可能性就是太平洋高壓中心雖然逐漸往颱風東側調整，但調整的幅度較小，那麼巴威颱風在北轉過程的幅度就會比較小一些，颱風中心就有可能會在下週五、六（10~11日）之間非常接近台灣東北部、北部的近岸處通過，甚至有直接登陸的機會，這樣一來暴風圈就會影響全台灣，各地都會發布海陸警報，風雨的狀況也就會相當明顯，而且因為颱風的範圍寬廣，風雨持續的時間可能會長達2至3天，同樣要等到下週日（12日）之後影響的情況才會逐漸減小。
目前的預報資料看起來這樣路徑的機會相對較低，不過並沒有完全排除這種可能性，因此還是要特別注意巴威颱風在下週三之後北轉的狀況。
如果就預報模式的分群來看，原本傳統物理模式跟AI調整模式之間有較大的分歧，不過就最新的預報趨勢來看，這樣的分歧程度正在逐漸減小，傳統物理模式向東修正，AI調整模式則是向西修正，兩邊之間的差距正在縮小，最後的趨勢主流有可能會更加集中於通過台灣以東跟琉球之間的海域並逐漸北上，當然目前各預報之間的差距還不夠收斂，未來這2~3天內預報趨勢能否成功收斂將很值得觀察。
由於幾乎所有模式預報都認為巴威颱風來到台灣附近時不僅強度強，範圍也會很大，因此即使最後沒有直接侵襲，風雨影響的情況可能還是避免不了，建議大家仍要及早做好防颱的準備，如果在9~12日之間有行程安排的朋友也要隨時做好可能有需要調整的機會。
巴威颱風來前好天氣！各地高溫、晴到多雲
不過在巴威颱風靠近並影響台灣天氣之前，今明兩天（4~5日）週末假期的天氣不錯，受到太平洋高壓外圍偏南風影響，呈現典型的夏季天氣型態，上午大致為晴到多雲，午後在中北部山區有熱對流發展、擴散帶來局部雷陣雨的機會，山區以及平地都有可能出現降雨，午後外出或是到山區、溪流邊活動的朋友請特別注意天氣變化的情況，南部及東半部地區出現午後雷雨的機會相對低一些，但也要注意下午的天氣情況。
溫度方面則是高溫炎熱，各地高溫可達33~35度，中南部近山區、大台北盆地、宜蘭平原及花東縱谷局部區域有36~38度高溫出現的可能性，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備。
這種夏季型的天氣會一直維持到下週三（8日）左右，不過受到颱風外圍長浪靠近的影響，海面上的浪況可能在下週一、二（6~7日）就會逐漸開始有變化了，海邊、海上活動的朋友務必要留意。下週四到週日(9~12日)的天氣轉變程度就要看後續颱風的預報變化而定，還是要提醒大家預先做好準備，有安排活動的朋友也要適時準備調整。
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天氣職人吳聖宇指出，今年第9號颱風巴威已在4日晚間增強為強烈颱風，是今年的第3個強烈颱風，在良好的海溫及大氣條件配合下，未來強度仍有繼續增強的趨勢，同時暴風圈半徑以及整體環流大小也會明顯擴大，不只強度強，範圍也會變得非常巨大，屬於很典型的遠洋發展、又大又強的颱風類型。
受到太平洋高壓的強勢引導，預估巴威颱風未來4至5天內仍將以西轉西北西的方向穩定前進，明天起速度有較為加快的趨勢，大致朝向台灣東南方海面靠近而來。預估下週三（8日）來到台灣東南方海域，下週四（9日）起太平洋高壓減弱，颱風移動方向開始逐漸偏北，由西北西轉向西北移動，逐漸接近台灣以東海面。
預期下週四（9日）這一段開始北轉的過程將會非常關鍵，如果太平洋高壓中心能順利從颱風北側調整到颱風東側，那麼巴威颱風北轉的角度會在過程中逐漸增大，有機會在下週五、六（10~11日）之間經過台灣東方、東北方海面，也就是台灣跟琉球之間的海域後逐漸北上，下週日（12日）遠離台灣附近區域。
這是目前預報機率比較高的路徑，雖然會躲過颱風中心直接侵襲，但是因為這個颱風屆時範圍會非常大，因此暴風圈仍很有機會掠過台灣近海甚至北部、東北部的沿岸區域，發布颱風警報的機會仍然很高，外圍環流也將會帶來較明顯的風雨，影響程度還是不小。
另一種可能性就是太平洋高壓中心雖然逐漸往颱風東側調整，但調整的幅度較小，那麼巴威颱風在北轉過程的幅度就會比較小一些，颱風中心就有可能會在下週五、六（10~11日）之間非常接近台灣東北部、北部的近岸處通過，甚至有直接登陸的機會，這樣一來暴風圈就會影響全台灣，各地都會發布海陸警報，風雨的狀況也就會相當明顯，而且因為颱風的範圍寬廣，風雨持續的時間可能會長達2至3天，同樣要等到下週日（12日）之後影響的情況才會逐漸減小。
目前的預報資料看起來這樣路徑的機會相對較低，不過並沒有完全排除這種可能性，因此還是要特別注意巴威颱風在下週三之後北轉的狀況。
由於幾乎所有模式預報都認為巴威颱風來到台灣附近時不僅強度強，範圍也會很大，因此即使最後沒有直接侵襲，風雨影響的情況可能還是避免不了，建議大家仍要及早做好防颱的準備，如果在9~12日之間有行程安排的朋友也要隨時做好可能有需要調整的機會。
巴威颱風來前好天氣！各地高溫、晴到多雲
不過在巴威颱風靠近並影響台灣天氣之前，今明兩天（4~5日）週末假期的天氣不錯，受到太平洋高壓外圍偏南風影響，呈現典型的夏季天氣型態，上午大致為晴到多雲，午後在中北部山區有熱對流發展、擴散帶來局部雷陣雨的機會，山區以及平地都有可能出現降雨，午後外出或是到山區、溪流邊活動的朋友請特別注意天氣變化的情況，南部及東半部地區出現午後雷雨的機會相對低一些，但也要注意下午的天氣情況。
這種夏季型的天氣會一直維持到下週三（8日）左右，不過受到颱風外圍長浪靠近的影響，海面上的浪況可能在下週一、二（6~7日）就會逐漸開始有變化了，海邊、海上活動的朋友務必要留意。下週四到週日(9~12日)的天氣轉變程度就要看後續颱風的預報變化而定，還是要提醒大家預先做好準備，有安排活動的朋友也要適時準備調整。
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