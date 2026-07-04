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演員傅子純今（4）日舉行告別式，演藝圈好友紛紛現身送別。曾與他合作《意難忘》、《新兵日記》等多部戲劇的李興文受訪時難掩悲傷，坦言這幾天始終睡不好，想到傅子純年僅46歲，演藝事業正值成熟階段，卻突然離世，讓他至今仍難以接受。李興文感嘆：「子純還這麼年輕，前途也正要大展，真的很難想像。」他認為，這次事件讓自己再次深刻感受到人生無常，「無常其實就是最無奈的平常。」也因此呼籲大家，要珍惜身邊的人，「不要等他離開以後，再怎麼思念，都會覺得來不及。」談到與傅子純的交情，李興文透露，兩人20多年前拍攝《意難忘》時相識，後來又合作《新兵日記》等多部作品，不只在戲裡演拍檔，也演過許多兄弟角色。他形容傅子純是個「很善良、幽默、又健康的男孩子」，在民視拍攝許多戲劇，一直都非常敬業，拍戲現場也總是帶給大家歡樂。李興文表示，傅子純平時身體看起來相當健康，因此當得知對方因急性血癌病逝時，一度無法相信，「完全沒有想到他會有那樣的狀況，我一直不太相信他已經離開我們了。」最後，他也向好友送上最後祝福，希望傅子純能前往光明、美好的地方，「祝福他一路好走，也希望三寶慈悲接引他，往生極樂淨土。」