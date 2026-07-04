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2026年美加墨世界盃，韓國國家足球隊黯然提早出局，引發國內球迷強烈不滿與輿論譁然。前總教練洪明甫已於上個月29日引咎辭職，面對韓國足球界陷入的巨大混亂，韓國足協（KFA）於今（4）日正式發布一封致球迷的道歉信，針對世界盃的糟糕戰績進行深刻反省，並向大眾承諾了「下一任總教練遴選」與「足協主席選舉」兩件首要任務。同時，為徹底改革韓國足球體制，由韓國文化體育觀光部部長崔輝永與國際足總（FIFA）分科委員朴智星共同擔任委員長的「K-足球創新委員會」也即將於7月6日正式啟動。韓國足協在官方聲明中表示，將把本次賽事的失敗視為慘痛教訓，並虛心接受外界批評，為韓國足球的未來重新做好準備。足協在信中向球迷傳達了以下重點。對於未能達到球迷在2026年世界盃上的期望，足協表達了最深切的歉意，並承諾將透過深刻反思與自我審視來重建韓國足球。足協強調，近期基於各種未經證實的消息來源所作出的推測性報導，完全不屬實。也承諾將繼續努力，維護足球本應具備的崇高價值與純粹性。針對目前面臨的權力真空與球隊重建問題，韓國足協在信末明確給出了接下來的兩大工作方向。關於下一任主帥遴選， 委員會已於今日召開會議探討新任國家隊主帥的選任事宜。未來的遴選將優先考慮「國家隊營運的穩定性」，確保球隊在不受影響的情況下備戰亞洲盃，並順利推進下半年的國際A級賽事日程。針對足協主席的職位空缺，根據協會章程，必須在60天內舉行選舉。足協強調，選舉制度將嚴格遵守協會章程，且不得與上級機構國際足總（FIFA）及大韓體育會的章程相牴觸，目前正進行多方面且深入的討論。為解決2026年世界盃出局後所暴露出的結構性問題與治理爭議，韓國文化體育觀光部宣布將於7月6日成立「K-足球創新委員會」。該委員會為一臨時性機構，旨在制定韓國足球的中長期發展願景與制度改善方案。由文化體育觀光部部長崔輝永與韓國足球傳奇朴智星共同擔任委員長。成員匯集了足球界與體育界重量級人士，包含前國腳李榮杓、朴柱昊、大韓體育會會長柳承敏，以及各界專家學者。委員會將針對世界盃暴露出的課題進行診斷，重點討論治理結構改善、強化青訓體系，以及引入先進技術系統等未來競爭力確保方案。朴智星對此表示：「我們將匯集現場提出的各種擔憂與考量，共同設計韓國足球前進的方向，創造一個能讓K-足球持續成長的未來。」