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藝人傅子純6月7日不幸驟逝，震驚演藝圈，今（4）日舉行告別式。在追思會上，昔日戰友紛紛現身送他最後一程。男星馬國畢（馬國弼）與洪毛（紅毛）在現場致詞時幾度哽咽、哀痛欲絕。洪毛更在現場痛心透露，在事發前一天自己原本還約了傅子純要一起吃飯，當時傅子純回覆「牙齒痛要去看醫生」而婉拒，怎料隔天就傳出噩耗，突如其來的死訊讓身邊親友至今仍無法接受。馬國畢在台上致詞時直言，聽到死訊時真的非常訝異，從來沒想過會是因為身體健康的關係。他感慨表示，傅子純私下非常年輕、陽光且健康，自嘲「不像紅毛哥之前已經簽了三次病危」，大家原本還以為是不是發生了什麼意外。洪毛提到，自己演出的第一部戲時就給予許多教導，私下交情非常深厚，去年自己身患重病、躺在病房時，傅子純還特地打電話來關心、叮囑他要好好保重，原本兩人還約好要再一起拍戲，痛心直呼：「這一次我卻沒有機會，打電話給他，叫他加油。」與傅子純結緣十多年的洪毛則表示，兩人從《新兵日記》開始認識，談到當時的情況，洪毛更是忍不住止住淚水表示：「我是真的無法相信的！」他透露在傅子純離開前一天，自己才約他要吃飯，對方卻因為牙齒痛、要去看牙醫而無法赴約，結果隔天當下接到傅子純的死訊。洪毛坦言第一時間完全不相信，甚至認為「一定是假新聞、是拿以前的影片來做新聞」，直到查證後驚覺噩耗屬實，身邊所有朋友都哭到難以承受。他甚至還夢到傅子純現身對大家說「哈哈，我是跟你們開玩笑的」，最後洪毛悲痛喊話：「我們都會原諒你，但是現在好像是真的，他真的走了。」並期盼所有人都能將傅子純最溫暖、最美好的畫面永遠留在心底。