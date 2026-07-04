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針對近期不少房產業者認為，股市高點獲利了結後，資金將回流房市，財信傳媒集團董事長謝金河提出不同看法。他指出，如今市場資金明顯流向股市，台灣房地產已非過去的「火車頭產業」，反而逐漸轉為中小型產業，房市交易量甚至已與單一ETF規模相當。謝金河在臉書發文表示，近期兩位房市專家顏炳立、李同榮不約而同針對下半年房市提出看法。顏炳立形容房市「虛累累」，更以「股市是大老婆、房地產是小三」比喻資金流向；李同榮則擔憂，這波AI熱潮帶動的股市是否可能重演1990年代房股雙殺的情況。謝金河認為，顏炳立的比喻相當貼切，因為市場資金確實持續流向股市。他透露，元大投信董事長劉宗聖日前提到，目前台灣ETF整體規模已達7兆元，加上債券ETF更突破10兆元，受益人數約2,000萬人。其中，前五大ETF規模合計高達4.576兆元，光是元大0050規模便已達2.2489兆元。他指出，台灣全年房地產交易金額約與元大0050規模相近，足以反映資金正大量流入股市，而非房市。謝金河認為，目前房市仍偶爾出現高價成交，但這並非整體市場回溫，而是部分年輕投資人在股市獲利後，轉而購買高價住宅，屬於個別現象，並不足以代表整體房市景氣。針對李同榮擔心房股市場重演1990年代崩跌，謝金河認為發生機率相當低。謝金河表示，1989年台股攻上萬點後，自己曾示警台灣可能陷入長期低迷，主要原因在於六四天安門事件後，中國改革開放，加上新台幣從40.6元一路升值至24.52元，大量資金外流至中國，使台灣房市與股市同步承受壓力。謝金河說，現在的市場環境已截然不同，中國經濟近年持續走弱，過去由中國資金推升的資產如今缺乏接手買盤，變現能力大幅下降，已無法再扮演吸引全球資金的角色。對於房市後續走勢，謝金河認為，目前市場已回歸剛性需求，過去大量囤房的投資人正面臨較大的持有壓力。不過，他也指出，在市場資金仍相當充沛的情況下，不少在股市獲利的投資人，仍可能成為房市的重要買盤。因此，未來房地產市場雖然交易量恐持續萎縮，難以重現過去熱絡景象，但在資金支撐下，房價也未必會出現大幅修正。