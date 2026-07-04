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演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年47歲，今（4）日上午於新北板橋舉行告別式。與他情同兄弟、相識超過10年的游安順擔任引言人，在台上細數傅子純一路走來的演藝人生，也分享他眼中的摯友，字字句句令人鼻酸。游安順向所有到場親友致意，他感謝大家前來參加傅子純人生的畢業典禮，並表示：「從今天起，子純的身影，我們再也看不見了；留給我們的，是無盡的思念，還有他那善解人意的靈魂。」他坦言，好友離世後，許多夜晚都與朋友望著星空、手握酒杯，卻止不住眼淚，「轉念一想，你的人生已經沒有罣礙，跟著菩薩去修行，前往西方極樂世界，我們的心，也漸漸放下了。」隨後，游安順也回顧傅子純的人生歷程，提到他1980年出生，畢業於靜宜大學計算數學系，2002年在父親鼓勵下參加演員訓練班，隔年正式踏入演藝圈，從青澀一路成長，演出無數八點檔作品，塑造許多令人印象深刻的角色，陪伴觀眾走過青春歲月。談起傅子純的敬業態度，游安順更忍不住稱讚：「認識子純的人都知道，他或許不是天生的演員，但他絕對是一位值得敬重的演員。」他表示，傅子純工作時從不抱怨、不計較，不遲到、不早退，即使遇到跳海、摔車等高難度動作戲，也總是憨厚地笑著說：「我自己來。」游安順也形容，傅子純對長輩始終謙恭有禮、敬重有加，對晚輩與同輩則真誠相待、樂於助人，「這，就是傅子純。」最後，他向好友喊話：「非常感謝子純陪伴了我們的人生，也陪伴了無數觀眾的青春與歲月。」並邀請全場一同透過追思影片，緬懷傅子純留下的一部部經典作品。