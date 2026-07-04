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演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年47歲，今（4）日上午舉行告別式。傅子純遺孀李佳綺代表家屬上台致詞，感謝所有親友、演藝圈前輩及一路支持丈夫的觀眾到場送別，還聲淚俱下向丈夫喊話：「今天，我們不是與你告別，而是帶著滿滿的愛與祝福，送你前往人生下一段平安喜樂的旅程。親愛的老公，謝謝你來過。」李佳綺首先向所有到場來賓表達謝意，感謝大家在百忙之中陪伴傅子純走完人生最後一程。她表示，這段時間收到各界滿滿的關心、鼓勵與祝福，每一句慰問、每一份心意，都陪伴家人度過最艱難的時刻，也讓她深深感受到，傅子純一直被這麼多人疼愛、思念與珍惜。傅子純將20多年歲月都奉獻給最熱愛的表演工作，始終珍惜每一次演出的機會，認真詮釋每一個角色，也真誠對待每一位合作夥伴。然而，比起螢光幕前的掌聲，家人更珍惜的是他始終沒有改變的初心，「他待人真誠、謙和有禮，尊敬前輩、愛護晚輩，總是默默付出，不求回報，只希望把每一件事做到最好，把每一份情誼放在心上。」李佳綺也感性表示，今天看到這麼多長官、前輩、好友、劇組夥伴及支持傅子純的觀眾齊聚一堂，相信丈夫留下的不只是戲劇作品，更是一份真誠待人的溫暖，以及大家共同珍藏的回憶，「這份相知相惜，是他一生最珍貴的財富，也是家屬最大的安慰。」談到丈夫離世，她坦言心中仍充滿不捨，但相信「生命會有終點，愛卻不會停止。」傅子純留下的善良、笑容與溫暖，將化作思念，長存在每一位愛他的人心中，也將陪伴家人繼續走向未來。致詞最後，李佳綺向傅子純喊話：「謝謝你，用善良對待這個世界；謝謝你，用真誠溫暖了身邊的每一個人；也謝謝你，把最美好的身影，留在我們共同的回憶裡。」她哽咽表示，未來家人會帶著思念勇敢生活，也希望丈夫放下牽掛，前往沒有病痛、沒有罣礙的地方，「親愛的老公，謝謝你來過，也謝謝你留下的一切，願你一路光明，平安自在。」