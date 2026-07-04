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巴威若達350公里將超越近十年最大級距

▲丹娜絲颱風災情過後，台南竹筏被吹翻。（圖／記者黃韻文攝）

暴風半徑350公里有多大？不是只有登陸點受影響

2025丹娜絲：罕見嘉義登陸，農損破32億元

2024康芮：大型強颱侵台，農損逾24億元

▲康芮颱風重創全台，樹倒、停電等，農損超過24億元。（圖／記者陳明安攝）

2024凱米：中南部淹水災情重

2024山陀兒：南台灣強風豪雨

2023海葵、小犬：一個重創東部農業，一個刷新強陣風紀錄

1996年賀伯350公里巨型颱風

▲一圖看完近10年影響台灣強颱。（圖／記者周淑萍製表）

巴威颱風持續增強，中央氣象署預估，其七級風暴風半徑可能擴大到350公里，規模相當驚人，根據中央氣象署颱風資料庫顯示，近十年已發布警報颱風中，最大七級風暴風半徑為320公里，包括2025年樺加沙、2024年康芮與2018年山竹；若巴威後續真的達到350公里，將直接超越近十年所有有發警報颱風，接近1996年賀伯颱風的歷史等級。根據中央氣象署颱風資料庫「有發警報颱風列表」整理，近十年影響台灣的颱風中，七級風暴風半徑最大級距為320公里，包括2025年樺加沙、2024年康芮、2018年山竹；300公里級距則有2023年杜蘇芮、瑪娃，以及2022年軒嵐諾，若巴威後續如預報擴大到350公里，將會是近十年最大規模。暴風半徑350公里代表颱風中心往外350公里範圍內，都可能達到七級風以上，就算颱風中心沒有直接登陸，只要外圍環流、雨帶掃過台灣，仍可能造成強風、豪雨、停電、淹水、路樹倒塌、農作受損等災情。《NOWnews》盤點近年影響台灣較明顯的颱風。丹娜絲颱風是近年讓西南部印象深刻的案例，中央災害應變中心資料顯示，丹娜絲造成2死、726傷，曾停電戶數逾98萬戶；農業部統計，丹娜絲颱風及0708豪雨造成農業產物及民間設施損失32億8050萬元，其中以台南市、嘉義縣、雲林縣受損最重。暴風半徑320公里，暴風中心從台東成功登陸台灣，全台3死、692傷，停電97萬3506戶，災情1萬762件；農業部統計，農業產物及民間設施損失超過24億。2024年凱米颱風則是「雨量型災害」代表。中央災害應變中心結報統計，凱米造成10死、2失蹤、904傷，全國曾停水16萬1244戶、曾停電87萬2311戶；農業部最末報統計，農業損失包括農產24億3244萬元、畜產3億1703萬元、漁產5億8652萬元，香蕉、梨、番石榴等作物受損明顯。2024年山陀兒颱風在接近台灣時一度為強烈颱風，後續造成南部及東部強風豪雨災情。國家災害防救科技中心資料顯示，山陀兒造成4死、1失蹤、719傷；農業部資料則指出，山陀兒造成農產損失4億6387萬元，主要受損作物包括香蕉、棗、番石榴、蓮霧及木瓜等。2023年海葵颱風終結台灣連續多年沒有颱風中心登陸的紀錄，國家災害防救科技中心資料指出，海葵造成超過3000件通報災情，小犬則是典型「風災型」颱風，中心從恆春半島附近通過，蘭嶼、恆春半島受強風衝擊最明顯。往前推350公里半徑的巨颱，1996年賀伯颱風應該會讓不少人印象深刻，水利署水利災害應變學習中心資料顯示，賀伯強烈颱風，七級風暴風半徑達350公里，主要災區涵蓋北部、中部、南部，單日最大累積雨量達1094.5毫米。賀伯由宜蘭登陸，中心通過台灣北部陸地時間長達8小時，為各地帶來驚人豪雨。當時阿里山站在7月31日測得日雨量1094.5毫米，打破該站1933年設站以來最高紀錄；新竹沿海地區出現嚴重積水，多處堤防與防波堤遭沖毀，中、南部沿海地區海水倒灌，南投水里、信義、鹿谷等地山洪暴發，造成51人死亡、22人失蹤。