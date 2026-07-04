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▲傅子寧（如圖）笑虧哥哥傅子純「把家裡最好的基因都拿走」，談到兄弟點滴後忍不住落淚。（圖／翻攝自民視YT）

演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年46歲，今（4）日上午舉行告別式。傅子純76歲的父親傅暎輝一早現身送愛子最後一程，白髮人送黑髮人的畫面令人鼻酸。面對前來弔唁的演藝圈好友，傅爸爸雖強忍悲痛，仍一一致意，當胡瓜到場後，更主動上前緊握雙手、相擁致意，兩人低聲交談互相安慰，隨後傅爸爸還向現場媒體鞠躬：「謝謝大家多年來照顧子純」。稍早在公祭儀式中，傅子純弟弟傅子寧也代表家屬上台致詞，回憶兄弟相差4歲，笑說哥哥從小就把「家裡最好的基因都拿走」，更透露哥哥外型出眾，曾被接生醫師稱讚是「這輩子接生過最標緻的嬰兒」。他也感性表示，哥哥對他而言更像是一位長輩，始終用行動照顧家人、引領自己成長。傅子寧回憶，兄弟倆近年相聚時間比以往更多，常一起吃飯、喝酒、聊天，沒想到6月7日噩耗突然降臨，讓他直呼「我的時間也戛然而止」。最後他哽咽向哥哥喊話：「我相信這只是暫別，終會再相見，再見了，哥哥。」76歲的傅爸爸與胡瓜擁抱致意後，現身在告別式會場外面，他見到現場媒體記者，隨即拱手向媒體致意，並表示「謝謝大家多年來照顧子純」，並且多次鞠躬，白髮人送黑髮人的痛令人不忍與感傷。