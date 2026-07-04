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▲下周四巴威颱風移動到台灣附近會在太平洋高壓邊緣北轉，轉彎的角度影響靠近台灣的距離。（圖／取自SMCA）

▲週三前都是類似天氣型態，周日午後雷雨範圍較大，中部以北、其他山區有局部午後雷陣雨，中部以北山區有局部大雨；下周一至週三午後雨區縮小一些。（圖／中央氣象署提供）

▲下周四之前各地高溫炙熱，西半部普遍33至36度。（圖／中央氣象署提供）

巴威颱風升級為強颱後仍在變強長胖！中央氣象署指出，路徑目前仍有變數，下周四颱風北轉角度是影響台灣大小的關鍵，不排除後續發布颱風警報可能。下周五北部和宜蘭山區將有局部大雨或豪雨，其他地區降雨也會增加。中央氣象署預報員鄭傑仁，洋面上目前有兩個颱風，其中梅莎颱風未來將登陸中國廣西一帶，對台灣天氣沒有影響；巴威颱風今天上午8點位於鵝鑾鼻東南東方3400公里海面上，受到太平洋高壓導引會先向西移動。巴威颱風昨晚增強為強颱，近中心最大風速為每秒51公尺，今日早上8點增強為每秒53公尺，對流相當扎實、颱風眼清晰可見，是強度強的颱風，未來先受到太平洋高壓牽引往西北西移動，這段時間海洋條件、大氣條件佳，將會持續增強，暴風圈擴大。下周四巴威颱風移動到台灣附近會在太平洋高壓邊緣北轉，轉彎的角度、時間影響靠近台灣的距離，不過太平洋高壓、颱風大小都會影響北轉角度，如果颱風大，整個太平洋高壓往東側調整，颱風往北角度就會比較多，不過變數仍大還要觀察，天氣趨勢，今天午前各地晴到多雲的天氣，台東恆春半島偶有雨，午後中部以北、其他山區有局部雷陣雨，並有大雨發生機會，西半部普遍33至36度，東部約31到33度，近山區、河谷、台北盆地、花東縱谷等有局部36到38度高溫。週三前都是類似天氣型態，周日午後雷雨範圍較大，中部以北、其他山區有局部午後雷陣雨，中部以北山區有局部大雨；下周一至週三午後雨區縮小一些。下周四、下周五雨勢要看颱風距離而定，下周四桃園以北、宜蘭有零星陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨；下周五颱風移動到台灣東邊，外圍環流影響下，北部宜蘭山區有局部大雨或豪雨發生機會，其他地區整體降雨也會逐漸增加。下周四之前各地高溫炙熱，西半部普遍33至36度，東部、澎金馬約31到33度，內陸、盆地、縱谷則有局部36到38度高溫，金門7月10日則有焚風現象。