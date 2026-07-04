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▲傅子純告別式，立法委員王世堅現身致意。（圖／翻攝自民視YouTube）

演員傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年47歲，今（4）日上午舉行告別式，演藝圈及各界好友紛紛現身送他最後一程。台北市立委王世堅也低調到場弔唁，進入會場後並未接受媒體採訪，而是默默坐在胡瓜身旁，全程神情肅穆，以行動向傅子純表達最後的敬意。胡瓜受訪時也難掩不捨，表示傅子純曾是節目《綜藝大贏家》的固定班底，「他在《大贏家》是我們的魔王。」他感嘆傅子純平時給人的印象一直都是健康、陽光又敬業，得知噩耗後至今仍難以接受，「真的太突然了。」他也希望傅子純一路好走，在另一個世界沒有病痛。傅子純縱橫演藝圈超過20年，演出《新兵日記》、《風水世家》、《甘味人生》、《市井豪門》等多部戲劇，敬業態度深受同業肯定。告別式現場眾多演藝圈好友齊聚送別，不少人神情凝重，場面莊嚴而哀戚。