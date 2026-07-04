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颱風有多強？強颱、中颱看中心風速

▲一圖看懂颱風強度分級示意圖。（圖／AI生成，周淑萍監製）

颱風有多大？看暴風半徑，影響範圍有多廣

七級風是什麼？走路就會不穩

▲氣象署提供的風級與陸地情形。（圖／AI製圖）

350公里有多大？足以罩住台灣

強颱不一定很大、胖颱也不一定強

▲中央氣象署路徑潛勢圖顯示，巴威颱風目前位於西北太平洋海面，未來路徑仍有不確定性。（圖／翻攝中央氣象署）

巴威颱風持續增強，中央氣象署颱風消息顯示，巴威目前已達強烈颱風等級，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑280公里，未來環境仍有利發展，巴威暴風圈還有擴大趨勢，靠近台灣時七級風暴風半徑恐上看350公里，接近大型颱風標準。許多民眾看到「強颱」、「七級風」、「暴風半徑」容易混淆，《NOWNEWS今日新聞》一次整理颱風名詞，帶你看懂颱風到底是「強」還是「大」。颱風強度指的是「近中心最大平均風速」，也就是颱風中心附近最強的平均風速有多大，中央氣象署將颱風分為輕度、中度與強烈颱風，依氣象署標準如下：▪︎▪︎▪︎至於颱風大小，主要看「暴風半徑」，中央氣象署《颱風百問》說明，暴風半徑是從颱風中心向外，七級風下限處的距離，這個半徑以內，就是一般所說的暴風範圍。所謂「七級風暴風半徑350公里」，代表從颱風中心往外350公里範圍內，都可能受到七級風以上影響；整個暴風圈直徑可達約700公里。若颱風中心接近台灣，影響就不會只侷限在登陸點附近，而是可能讓北、中、南、東風雨都會有感。「七級風」是蒲福風級中的風速標準，並不是颱風強度分級，氣象署資料指出，七級風約為每秒13.9至17.1公尺；在陸地上，可能出現全樹搖動、迎風步行有阻力的情況。以巴威為例，巴威本身是強烈颱風，近中心最大風速已達每秒53公尺，遠高於七級風標準；七級風暴風半徑目前為280公里，未來若擴大到350公里，就代表暴風影響範圍將再放大，成為又強、又大的巨型颱風。氣象署《颱風百問》提到，颱風暴風半徑平均約200至300公里，大型者可達400至500公里。若巴威七級風暴風半徑上看350公里，代表它已經超過一般平均值，接近大型颱風規模。若把颱風中心當作圓心，往外畫出350公里半徑，整個暴風圈直徑約700公里；只要路徑接近台灣，全台不同區域都可能受到外圍環流、雨帶或強陣風波及。颱風強度與颱風大小不能畫上等號，強度看的是近中心最大風速，代表「風有多強」；大小看的是暴風半徑，代表「影響範圍有多廣」。有些颱風中心風速很強，但暴風圈未必特別大；也有些颱風強度不是最頂尖，卻因暴風圈龐大，讓影響範圍變得很廣。