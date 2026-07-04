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▲川普納坦雅胡熱線通話！慶祝美國獨立250週年（圖／截自達志影像）

以色列政府7月3日證實，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統川普（Donald Trump）通了電話，雙方並同意將在不久的將來於美國會面。根據《以色列時報》及《紐約郵報》等媒體報導，以色列總理辦公室發布的聲明指出，納坦雅胡此次致電川普，主要是為了慶祝美國建國250週年，並在通話中形容美國是全球自由的保證人，以色列方面也在聲明中大力讚揚美以之間長期以來的密切關係。值得注意的是，自從美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗以來，納坦雅胡就未曾親自造訪華盛頓。而近期雙方關係也因為美方積極推動與伊朗達成停火協議，並要求以色列停止對黎巴嫩真主黨的軍事行動，一度陷入緊張氛圍。這波緊張關係其實早有跡象。川普在6月初曾公開批評納坦雅胡持續攻擊黎巴嫩的做法「瘋狂」，甚至直言是自己出面為納坦雅胡保住面子，否則對方恐怕早已淪為「階下囚」。不過，川普隨後又對外強調，自己與納坦雅胡之間的關係依然良好，雙方仍在愉快地合作。只是在另一通與納坦雅胡的通話中，川普再度警告對方務必謹言慎行，避免讓以色列陷入獨自面對伊朗的困境。歷經一番外交角力，以色列最終於6月20日與美國及黎巴嫩正式簽署三邊協議，共同推動區域恢復和平，暫時緩解了先前的緊張局勢。同日發文否認暗殺疑雲！納坦雅胡強力反擊《紐時》報導值得一提的是，就在與川普通話的同一天，納坦雅胡也在社群平台X發文，公開否認《紐約時報》先前報導指稱以色列企圖暗殺伊朗談判代表的說法，強烈反擊這項指控，顯示他這幾天正同步應對多線外交與輿論戰線。