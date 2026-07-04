美國總統川普（Donald Trump），當地時間3日前往拉什莫爾山國家紀念地（Mount Rushmore，也譯為總統山），為美國獨立250週年系列活動揭開序幕。他在演說時，一邊盛讚美國建國250年的成就與歷史，一邊警告美國正面臨「共產主義復興」帶來的威脅，呼籲民眾捍衛美國價值。
盛讚美國250年歷史
綜合《路透社》、《國會山報》等外媒報導，川普表示，美國是人類歷史上最成功的國家，很榮幸能在建國250週年的歷史性時刻，擔任美國總統一職，形容美國的建國、發展與延續，是人類雙手創造過「最偉大的成就」。
警告「共產主義復興」
演說中，川普還將焦點轉向國內政治，警告美國的國家認同正在遭受新的挑戰，比如，在美國於冷戰擊敗共產主義數十年後，共產威脅再次興起，其價值觀與《獨立宣言》所強調的生命、自由完全相反。
川普強調，共產主義不只是一般政策分歧，而是攸關國家根本價值的問題，聲稱：「你可以是共產主義者，也可以是愛國者，但不可能兩者兼具。」
劍指期中選舉
報導指出，川普的發言也呼應共和黨近期的政治主軸，因為至少有4名掛著民主黨籍，自稱是民主社會主義者、進步派的候選人，陸續在地方初選嶄露頭角。
分析認為，川普和共和黨正試圖將這些路線更左偏的候選人，與「社會主義」甚至「共產主義」連結，作為年底期中選舉的重要攻防議題。
川普聲稱，美國的身分認同正遭受新一輪攻擊，其中一部分來自移民，他們信奉的思想與美國完全背道而馳，共產主義是全世界自由人民的敵人，是美國憲法的敵人，更是1776年7月4日（即美國獨立日）的敵人。
為250週年慶典揭開序幕
此次活動在總統山舉行，現場還有安排煙火秀，隨後，川普也將前往華府，參加更大規模的紀念活動，發表下一場演說並觀賞國慶煙火。
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綜合《路透社》、《國會山報》等外媒報導，川普表示，美國是人類歷史上最成功的國家，很榮幸能在建國250週年的歷史性時刻，擔任美國總統一職，形容美國的建國、發展與延續，是人類雙手創造過「最偉大的成就」。
警告「共產主義復興」
演說中，川普還將焦點轉向國內政治，警告美國的國家認同正在遭受新的挑戰，比如，在美國於冷戰擊敗共產主義數十年後，共產威脅再次興起，其價值觀與《獨立宣言》所強調的生命、自由完全相反。
川普強調，共產主義不只是一般政策分歧，而是攸關國家根本價值的問題，聲稱：「你可以是共產主義者，也可以是愛國者，但不可能兩者兼具。」
劍指期中選舉
報導指出，川普的發言也呼應共和黨近期的政治主軸，因為至少有4名掛著民主黨籍，自稱是民主社會主義者、進步派的候選人，陸續在地方初選嶄露頭角。
分析認為，川普和共和黨正試圖將這些路線更左偏的候選人，與「社會主義」甚至「共產主義」連結，作為年底期中選舉的重要攻防議題。
川普聲稱，美國的身分認同正遭受新一輪攻擊，其中一部分來自移民，他們信奉的思想與美國完全背道而馳，共產主義是全世界自由人民的敵人，是美國憲法的敵人，更是1776年7月4日（即美國獨立日）的敵人。
為250週年慶典揭開序幕
此次活動在總統山舉行，現場還有安排煙火秀，隨後，川普也將前往華府，參加更大規模的紀念活動，發表下一場演說並觀賞國慶煙火。