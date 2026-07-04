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一句「共同的媽媽」 正面回擊不合傳聞

怒轟綠營怕國民黨團結 嗆：修理我代表我做得成功

國民黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕近來屢傳有「心結」，兩人今在台中首度同台，鄭麗文盛讚「盧市長是我們的太陽，也是我們共同的媽媽」，還痛批綠營與部分媒體見縫插針、挑撥離間，強調國民黨不會中計，更表示「國民黨有很多太陽是好事」，代表人才濟濟，民進黨「不用替我們擔心總統人選」。國民黨台中市黨部今（4）日上午舉辦黨務幹部座談會，鄭麗文約10時50分抵達，先為小組長代表授證；盧秀燕則在11時30分、鄭麗文致詞結束後與立法院副院長江啟臣一同大進場，展現「台中隊」團結氣勢。兩人見面時互相握手，與全場幹部合影留念前，三人在台上握擁抱，不過從入座後到活動結束，雙方未有明顯互動。鄭麗文致詞時大讚台中市政表現，喊出「盧媽媽、盧市長是我們的太陽，是我們共同的媽媽」，並表示年底選舉，國民黨將從台中輻射出去，只要全黨同舟共濟、上下一心，一定能贏得勝利。談及兩岸與國際局勢，鄭麗文表示，美國總統川普已說得很清楚，美國的突擊隊不會為了台獨，跨越9500英里投入戰爭。她透露日前訪美時，有位「在台灣很多年的美國前官員」語重心長告訴她，為了兩岸和平與台灣民主，國民黨不能再弱下去，一定要更強大。接著她把矛頭指向執政黨，表示剛剛進場時被媒體一路追問「和盧秀燕到底好不好」？她批評有人天天挖坑、見縫插針、刻意挑撥，就是害怕國民黨團結，「我們有這麼笨嗎？我們會中計嗎？」鄭麗文也提到，盧秀燕與立法院長韓國瑜日前赴美拚外交，行程滿檔，兩人都是「台灣的驕傲，也是國民黨的光榮」。外界刻意比較韓國瑜與自己訪美的接待規格毫無意義，「不一樣有什麼關係？」她更聲稱，如今國民黨在美國「行情很好」，形容到華府拜會就像回家「走灶腳」一樣順暢；反觀民進黨身為執政黨，沒有不分朝野共同爭取台灣利益，反而向美方批評在野黨、說她壞話，她問在座者「我有這麼恐怖嗎？」鄭麗文最後表示，自己一向「吃苦當作吃補」，如果民進黨不理她、綠營媒體不批評她，反而代表她這個黨主席做得不夠成功；正因她做得好，綠營才會花這麼多力氣對付她，「他們會怕就好。」她強調，只要是對台灣有利的事，自己都會勇敢向前，不會退縮。