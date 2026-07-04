我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威暴風半徑若達350公里 將超越近十年最大級距

▲颱風強度分級示意圖。（圖／AI生成，周淑萍監製）

同級距颱風是誰？氣象署：要看怎麼定義

▲2024年的康芮颱風挾帶著風雨襲台，是近年內登陸的最強颱風。（圖／翻攝畫面）

30年前登陸的賀伯死傷財損嚴重

▲歷史胖強颱案例比較，從賀伯、瑞伯、尤特到康芮，對照暴風半徑與主要災情。（圖／AI生成，周淑萍監製）

巴威颱風若後續維持強烈颱風等級，且七級風暴風半徑擴大到350公里，將是近年少見又強又大的胖強颱。中央氣象署預報員鄭傑仁接受《NOWNEWS》訪問時指出，近十年影響台灣的颱風中，七級風暴風半徑最大約為320公里，包括2025年樺加沙、2024年康芮等；若巴威達到350公里，會是近十年最大颱風，同級距的颱風往前推，最讓人印象深刻的就是1996年的賀伯颱風，當時造成51人死亡，22人失蹤，經濟損失高達300億元。鄭傑仁表示，近十年影響台灣的颱風中，暴風半徑最大級距約為320公里，代表案例包括樺加沙、康芮與山竹，若巴威七級風暴風半徑上看350公里，近十年內沒有完全相同規模的案例可直接對照，必須往更早的歷史颱風回溯。所謂「七級風暴風半徑350公里」，代表從颱風中心往外350公里範圍內，都可能受到七級風以上影響，整個暴風圈直徑約700公里。鄭傑仁指出，若以有發布陸上警報，且七級風暴風半徑達350公里來看，上一個案例是2001年尤特颱風。不過尤特當時近台強度為中度颱風，雖然暴風圈很大，但並不是強烈颱風。若條件限縮為「強烈颱風、有發布陸上警報，且七級風暴風半徑達350公里」，較接近巴威目前討論規格的歷史案例，則是1998年瑞伯颱風。若再看「強烈颱風、七級風暴風半徑350公里，且實際登陸台灣」，最具代表性的案例就是1996年賀伯颱風。賀伯是台灣民眾印象深刻的350公里級強颱，距今將近30年。水利署水利災害應變學習中心資料指出，賀伯由宜蘭登陸，中心通過台灣北部陸地時間長達8小時，帶來驚人豪雨，阿里山站在1996年7月31日測得日雨量1094.5毫米，並造成新竹沿海嚴重積水、中南部沿海海水倒灌、南投山洪暴發，最終釀成51人死亡、22人失蹤。雖然賀伯和巴威預估規模都涉及350公里級距，但鄭傑仁提醒，目前巴威未來路徑仍不明朗，颱風對台灣造成的影響，除了暴風圈大小，還要看路徑是否接近、是否登陸、登陸位置、移動速度、雨帶分布及地形效應。若巴威後續維持強颱並擴大到350公里，確實會是近年罕見的胖強颱。