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巴威颱風為何遲遲不北轉？鄭明典：1訊號不常見

▲氣象署今（4）日上午8時公布巴威颱風最新颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／中央氣象署）

巴威颱風對台灣會有影響？氣象署：北轉角度是關鍵

▲今年的第9號颱風「巴威」今（4）日上午8時的中心位置在台灣東南東方3400公里海面上，以每小時14公里速度，持續向西轉西北西進行。（圖／中央氣象署）

今年的第9號颱風「巴威」今（4）日上午8時的中心位置在台灣東南東方3400公里海面上，以每小時14公里速度，持續向西轉西北西進行。巴威颱風距離台灣還相當遙遠，但為何不像先前幾個早早就北轉？前中央氣象局長鄭明典指出，關鍵在副熱帶高壓的強弱變化，這個高壓出現了不常見的訊號，要到下週二（7日）才會減弱，這也是目前官方說明路徑不確定性的重點。鄭明典在臉書發文表示，「」並解釋，在早期的預報，它的確是早早北轉的，統計上，那這次轉不轉、何時轉？關鍵在副熱帶高壓的強弱變化。鄭明典也PO出500百帕分析圖，指出圖中台灣東側，或說是日本南方的副熱帶高壓明顯偏強，等高線5940在分析圖中不常見，這個高壓要到下週二以後才減弱，減弱的快慢與幅度會影響颱風路徑，這是目前官方說明路徑不確定性的重點。中央氣象署預報員鄭傑仁也表示，巴威颱風後續路徑將受到太平洋高壓勢力影響而逐漸北轉，但北轉角度需視高壓強弱而定，颱風本身環流大小也會有影響，目前仍有相當大的不確定性。至於是否發布颱風海上警報？鄭傑仁則表示，不排除發布警報，但因巴威颱風的路徑及強度仍有變數，後續仍須持續觀察最新預報。