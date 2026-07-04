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TWICE成員周子瑜在韓國出道十年，昨（3）晚首次以個人身分回台灣，站上高雄啤酒音樂節演出，她在遊戲中挑戰小吃名稱時，將「刈包」脫口唸成「ㄘㄨㄚ包」，讓不少網友笑虧「中文退步了！」今日她在機場準備搭機返韓時，澄清了刈包口誤事件：「我知道，說太快了～」甜翻一票網友。子瑜今日親自替「ㄘㄨㄚ包事件」平反，她一早搭機返回韓國時，在機場被粉絲笑問：「ㄘㄨㄚ包是什麼？」她立刻害羞笑回：「太快了！」解釋因為遊戲節奏太快，一時口誤才會唸錯，沒有忘記中文唸法！接著粉絲追問子瑜知不知道正確唸法，她馬上唸出「ㄍㄨㄚˋ包」，幫自己洗刷「中文變差」的誤會，超可愛又靦腆的反應，讓所有粉絲被萌翻，紛紛笑說：「原來只是嘴巴跟不上腦袋」、「太可愛了，根本不用解釋」、「終於替ㄘㄨㄚ包事件正名了！」子瑜這次返台話題不斷，這是她出道10年首次用個人身分登上商演舞台，從彩排時演唱〈第一天〉就掀起暴動，正式演出時還用中文、台語跟台下粉絲打招呼，並且演唱4首歌加雙人舞，帶來整整一小時表演展現滿滿誠意。