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▲強烈颱風巴威所在海域海溫偏高，加上形成位置偏東、在海上停留時間較長，使得整體結構有充分時間發展與增強。（圖／取自中央氣象署）

▲巴威颱風眼清晰可見，颱風眼牆完整且對稱，深層對流幾乎完全包圍颱風眼。（圖／取自中央氣象署）

巴威颱風昨晚增強為強烈颱風後，七級風平均暴風半徑已達300公里，且強度仍持續增強，預估暴風圈後續可擴大至350公里，屬結構相當紮實的強烈颱風，48小時內將迎來首次巔峰。中央氣象署指出，巴威受聖嬰年海溫偏高影響，使其呈現「又大又強」的特徵。不過隨著接近台灣東方海面，強度可能受海溫條件影響略為減弱，可能以中颱至強颱等級靠近台灣。中央氣象署預報員鄭傑仁提到，巴威颱風目前發展環境相當有利，所在海域海溫偏高，加上形成位置偏東、在海上停留時間較長，使得整體結構有充分時間發展與增強，因此呈現「又大又強」的型態，暴風半徑有機會擴大至350公里以上，接近巔峰強度，這也是遠洋颱風的特徵。鄭傑仁分析，今年受聖嬰現象影響，西北太平洋海溫偏高，提供颱風充足能量來源，」。目前巴威在接近菲律賓東方海面前，仍處於有利發展環境，預估將持續增強至最強階段。不過後續強度仍取決於路徑變化，若下周四北轉前強度為最顛峰，逐漸靠近台灣東方海面後，下周五（10日）因海溫條件相對較低，強度可能略為減弱，暴風圈大小與強度也會隨之調整。越靠近台灣發展越會受限，估將以中度到強烈颱風等級靠近。下周四巴威颱風移動到台灣附近會在太平洋高壓邊緣北轉，轉彎的角度、時間影響靠近台灣的距離，不過太平洋高壓、颱風大小都會影響北轉角度，如果颱風大，整個太平洋高壓往東側調整，颱風往北角度就會比較多，不過變數仍大還要觀察，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享最新衛星雲圖，可見巴威颱風眼清晰可見，颱風眼牆完整且對稱，深層對流幾乎完全包圍颱風眼，代表整體結構已相當成熟，未來48小時巴威將是巴威颱風第一次巔峰狀態。後續強度變化，則需觀察垂直風切是否增強、乾空氣是否侵入，以及颱風是否開始發生眼牆置換等因素，都可能影響後續強度與暴風圈大小。