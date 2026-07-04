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一名中國健身網紅近日在日本UNIQLO賣場內，竟直接在賣場中央脫衣試穿服飾，並全程拍片上傳網路，這段誇張行徑一經曝光，立刻在日本社群引爆熊熊怒火。相關畫面在X平台瘋傳，觀看次數一度突破，不少網友痛批這種行為毫無公德心，根本是為了流量什麼都敢做。這段影片後來被日本網友轉發到X平台，短時間內就吸引大量瀏覽。他在貼文中質疑，這名網紅明明可以進試衣間換裝，為何偏偏選擇在賣場正中央直接更衣，並直言不希望這類行為出現在日本，貼文一出立刻引發大批網友跟風留言批評。面對這段影片，日本網友的砲火可說相當猛烈，留言區湧入大量負評，有人直批：「不要把日本弄髒」、「這種顧客素質太差」；也有人坦言，若自己買到的衣服是被這樣公然試穿過的商品，會感到相當反感、不舒服。整體輿論幾乎一面倒，普遍認為當事人明顯缺乏基本的公共禮儀與對他人的尊重。除了針對當事人行為本身的批評聲浪，這起事件也再度掀起外界對「網紅流量文化」的討論。不少網友認為，近年部分網紅為了搏取曝光度，幾乎到了「什麼都敢拍」的地步，完全罔顧公共場所的基本規範。也有網友建議，店家應該祭出更嚴格的應對措施，甚至將這類顧客直接列入拒絕往來名單，避免影響其他消費者的購物權益。值得留意的是，也有部分聲音提出不同角度的擔憂，認為少數人的失控行徑，往往容易讓其他守規矩的陸客也被連帶貼上負面標籤，進一步加深國際社會對特定族群的刻板印象與偏見，呼籲外界理性看待，不要過度概括。據了解，這名健身網紅似乎承受不住排山倒海而來的輿論壓力，事後已將原始影片自行下架處理。不過由於相關畫面早已在多國社群平台廣泛流傳，即便原片下架，這起爭議事件的討論熱度短時間內恐怕仍難以平息。