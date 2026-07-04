我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國知名網路社群上出現了一則自稱美國公民發布的死亡威脅，揚言要在洪明甫返國時於仁川國際機場（圖）實施犯罪；加上大批球迷串聯要對他砸雞蛋，迫使他離開時必須戴上帽子與口罩喬裝掩人耳目。（圖／美聯社／達志影像）

▲洪明甫在受訪時仍堅決否認了外界關於韓國國家隊（圖）內部因「拒訪事件」導致將帥決裂的傳聞，他強調球隊內絕對沒有衝突，留給外界一團難以解開的謎團。（圖／美聯社／達志影像）

韓國隊在2026年美加墨世界盃小組賽慘遭淘汰，前總教練洪明甫雖已宣布引咎辭職，風暴卻仍未平息。根據韓媒爆料，洪明甫返韓後不只承受鋪天蓋地的輿論砲火，甚至遭到死亡威脅，讓人身安全亮起紅燈。外媒指出，他近日疑似戴上帽子與口罩喬裝低調現身機場，火速搭機飛往美國避風頭，也讓「洪明甫不敢回韓國？」成為韓國足壇最新焦點話題。根據韓國媒體《中央日報》的報導，洪明甫在6月30日隨隊返回韓國後，僅僅待了兩天，便又迅速搭機飛往美國，並於當地時間7月2日抵達洛杉磯國際機場（LAX）。西班牙媒體《馬卡報》更是毫不客氣地形容，洪明甫是因為在國內受到死亡威脅，才被迫戴著帽子與口罩「逃離」自己的國家。在仁川國際機場準備啟程時，為了避人耳目而全副武裝的洪明甫對現場記者留下了一段意味深長的話：「我有話要說，但我相信事情最終會水落石出。」同時他也坦言，目前完全無法確定何時會再返回韓國。韓媒《亞洲經濟》也補充指出，洪明甫在抵達洛杉磯後，極有可能是透過VIP專屬通道離開機場，藉此躲避大批媒體的圍堵。韓國球迷對洪明甫的怒火，其實不單單只是因為世界盃的戰績不佳。早在2024年7月韓國足協（KFA）任命他接掌國家隊兵符時，國內就爆發了強烈的爭議。大量球迷與球評痛批選帥程序既不公平也不透明，甚至驚動了國會文化體育觀光委員會，直接傳喚足協高層與洪明甫等人出席聽證會說明。世界盃的慘敗，成為了壓垮駱駝的最後一根稻草。6月28日，韓國知名網路社群上出現了一則針對洪明甫的「死亡威脅」。發文者自稱是一名41歲的美國公民，揚言要在洪明甫30日返國時，直接在仁川機場對其痛下殺手。韓國警方認定此舉構成刑事威脅並已介入追查。除此之外，大批憤怒的球迷也在社群媒體上串聯，揚言要在機場用雞蛋砸爆洪明甫，惡劣的氛圍讓他的人身安全受到極大考驗。儘管在國內猶如過街老鼠，甚至被迫遠走他鄉，洪明甫在離開前仍不忘針對近期的「球隊內鬨」傳聞做出回應。面對先前爆出因記者嘲諷兵役問題，導致孫興慜與李在城拒絕受訪，進而引發將帥決裂的醜聞，洪明甫在接受韓國文化廣播公司（MBC）採訪時，態度堅決地予以全盤否認：「整個球隊絕對不存在任何內部衝突。」然而，這番說詞與韓國足協內部舉報中心的線報徹底矛盾。隨著洪明甫的遠走高飛，韓國國家隊內部的真相，以及韓國政府即將展開的足協專項審計，都將讓這場韓國足球的世紀大戲繼續延燒。