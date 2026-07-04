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亞洲最大台北寵物展登場！最強優惠一次看

▲台北寵物用品展，現場匯集480 間知名廠商、近 2,200 個海內外頂級品牌，買飼料贈送推車這種超實用優惠相當常見。（圖／展昭寵物用品展臉書）

▲本次台北寵物用品展「WOOFY 沃飛」推出 99 元的 1 折銅板價魚油。（圖／展昭寵物用品展臉書）

▲「EcoClean 艾可」品牌推出了全新的輕量型火山礦砂，展場早鳥直接下殺至 199 元。（圖／展昭寵物用品展臉書）

寵物展不只買東西！免費血檢與全方位動物義診大排長龍

▲台北寵物用品展現場有義診服務。（圖／展昭寵物用品展臉書）

2026台北寵物展資訊

「2026展昭台北寵物用品展」昨（3）日在台北南港展覽館盛大登場。雖然本次展覽免費索票已經在7月2日截止，但仍可免費入場，一般民眾入場只需200元，同時展場內還有破萬件商品優惠，買飼料送推車、肉泥買1送1，還有各種滿額送健檢，免費講座可以聽，此時正是幫家中毛小孩添購日用品的最佳時機。2026展昭台北寵物用品展今年持續在南港展覽館的雙層大展盛大登場，現場匯集480 間知名廠商、近 2,200 個海內外頂級品牌，總計近 2,100 個攤位聯手展出。現場商品琳瑯滿目，無論是汪星人、喵星人需要的頂級食安乾糧、精緻智能用品，都能一次以最優惠價格購入。在寵物展現場鋪天蓋地的優惠爭奪戰中，位於 4 樓 M604 攤位的「WOOFY 沃飛」攤位前一早就排起了長龍。該品牌這次誠意滿滿，特別祭出每日限量 50 組的超狂好康，讓毛爸媽們只需花費 99 元的 1 折銅板價，就能帶回原價不菲的 Nordic Fjords 野生魚油 100ml 體驗組。這款寵物魚油嚴選挪威百年魚油廠的新鮮野生魚獲，並主打挪威 7 日冷鏈空運直送台灣，提供 100% 純天然的 Omega3、DHA 與 EPA 核心營養補充。此外，特殊的抗 UV 按壓瓶身設計能確保油質不易氧化，高達 95% 的超高適口性與通過挪威食品局檢驗的雙重保證，讓主子吃得健康又安心。同樣祭出每日限量 50 組早鳥優惠的，還有位於 4 樓 N626 攤位的熱門品牌「EcoClean 艾可」。針對許多貓奴長期以來扛不動傳統沉重礦砂、或是受夠了礦砂無法真正根除異味的痛點，品牌推出了全新的輕量型火山礦砂，展場早鳥直接下殺至 199 元。這款貓砂採用了 NEW 輕量顆粒技術，重量足足減輕了 50%，但容積卻大方多出 3 倍，讓日常清理變得無敵省力；其特選火山岩讓結塊強度高達 98%，搭配最新的超能除臭科技，能主動捕捉並分解臭味，達到均勻、快速且零死角的淨味效果。現場味道以現貨為主，更貼心提供現場直接取貨或直接免運宅配到府的服務，體貼貓奴們的雙手。如果您以為逛寵物展只能盲目地買買買，那就太小看這場年度盛會了。主辦單位在展期內規劃了極為豐富的軟性活動，包含高人氣的寵物網紅見面會，以及多場邀請專業獸醫師與訓犬師主講的飼育知識講座。最受毛爸媽好評的，莫過於現場大手筆推出的免費寵物血液檢查與動物義診活動。不少民眾特地帶著家中的高齡犬貓前來諮詢健檢，在添購高性價比日常用品的同時，也能順便掌握毛小孩的即時健康狀態。這場兼具血拼樂趣與深度衛教的寵物嘉年華僅剩最後幾天，有興趣的飼主不妨趁著週末假期，帶上毛寶貝一起前來南港展覽館共襄盛舉。