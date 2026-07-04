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▲巴威已進入首次強度巔峰，依德沃夏克分析（Dvorak Technique）也就是衡量颱風強度指標的方式中。（圖／取自「觀氣象看天氣」）

▲目前巴威在接近菲律賓東方海面前，仍處於有利發展環境，後期路徑預估尚未明朗。（圖／中央氣象署提供）

巴威颱風持續壯大，不僅路徑朝台灣東部海面接近，強度也已衝上首次巔峰。氣象粉專分析，目前巴威已達「超級颱風」等級，未來數天在高海溫、低風切等有利條件下仍有增強空間，雖路徑仍未完全明朗，不過確定會往台灣東部海面靠近；中央氣象署則指出，今年受聖嬰影響，海溫偏高成為巴威快速增強的關鍵，提醒民眾提前做好防颱整備。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，現在巴威颱風後期的路徑還未定，不過未來將朝台灣東部海面靠近。目前巴威已進入首次強度巔峰，依德沃夏克分析（Dvorak Technique）也就是衡量颱風強度指標的方式中，，「換句話說，目前強度在超級颱風（Cat.5），或稱中央氣象署的強烈颱風無庸置疑」。未來還有5至6天仍處於高海溫、低風切、有利水氣等環境，不排除持續增強，期間也可能歷經眼牆置換、環流擴張等過程。目前連中央氣象署也罕見提前將巴威預估強度上調至近中心最大風速每秒63公尺、暴風半徑350公里。後續強度及結構變化仍值得持續觀察。由於未來一週已有颱風接近台灣近海的訊號，建議民眾提前做好防颱整備，即使後續風雨增強，也能降低災害風險。中央氣象署預報員鄭傑仁提到，巴威颱風目前發展環境相當有利，所在海域海溫偏高，加上形成位置偏東、在海上停留時間較長，使得整體結構有充分時間發展與增強，因此呈現「又大又強」的型態，暴風半徑有機會擴大至350公里以上，接近巔峰強度，這也是遠洋颱風的特徵。鄭傑仁分析，今年受聖嬰現象影響，西北太平洋海溫偏高，提供颱風充足能量來源，」。目前巴威在接近菲律賓東方海面前，仍處於有利發展環境，預估將持續增強至最強階段。不過後續強度仍取決於路徑變化，若下周四北轉前強度為最巔峰，逐漸靠近台灣東方海面後，下周五（10日）因海溫條件相對較低，強度可能略為減弱，暴風圈大小與強度也會隨之調整。越靠近台灣發展越會受限，估將以中度到強烈颱風等級靠近。