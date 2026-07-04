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▲巴威目前結構完整，暴風圈半徑逐漸擴大，對流雲系範圍廣且對稱，是一個偏強的颱風。（圖／中央氣象署提供）

▲10日至11日為巴威最接近台灣的時段，北部及宜蘭有局部大雨發生機率。（圖／中央氣象署提供）

▲周四前西半部高溫普遍達到33至35度，近山區、內陸、花東縱谷、大台北盆地可能達到36至38度。（圖／中央氣象署提供）

氣象署預報指出，巴威颱風已達強颱等級，不過仍在持續增強、長胖，。下周四起受到颱風外圍環流影響，下周五全台有雨，尤其是北部及宜蘭有局部大雨發生機率，山區不排除出現局部豪雨。中央氣象署預報員鄭傑仁指出，下周三（8日）之前台灣受太平洋高壓影響，各地維持晴朗炎熱天氣，內陸、台北盆地及花東縱谷局部更可能出現36至38度高溫，僅有局部午後雷陣雨發生。下周四（9日）起，隨著強烈颱風巴威逐漸接近，台灣天氣將明顯轉變，降雨範圍擴大。目前西北太平洋共有兩個颱風活動，其中一個颱風預計今晚登陸中國廣西一帶，對台灣天氣無直接影響；而巴威颱風則已發展為強烈颱風，距離鵝鑾鼻約3300多公里，初期將先朝偏西方向移動。巴威目前結構完整，暴風圈半徑逐漸擴大，對流雲系範圍廣且對稱，是一個偏強的颱風，未來路徑在太平洋高壓導引下，會偏西到西北西移動，預估8日至9日進入菲律賓東方海面。後續隨著太平洋高壓在琉球附近出現減弱或東退，將形成北轉條件，颱風可能開始轉向北上，此外，未來環境條件仍有利颱風發展，海洋熱含量、大氣條件沒有不利於颱風發展，巴威颱風持續增強，暴風圈也可能持續擴大；不過一旦接近台灣並北轉，由於海溫降低，強度將逐漸減弱。未來一周天氣，8日之前，台灣仍受太平洋高壓影響，各地以高溫炎熱為主，午後有局部雷陣雨。6日至7日北部、南投及山區有局部午後雷雨，8日午後雷雨範圍縮小至山區為主。9日起，隨著颱風外圍環流及東北風增強，迎風面的桃園以北、基隆及宜蘭將出現零星短暫陣雨或雷雨，晚間降雨可能逐漸增強。10日至11日為巴威最接近台灣的時段，北部及宜蘭有局部大雨發生機率，山區不排除出現局部豪雨；即使颱風中心未直接登陸，北台灣仍將受明顯東北風與水氣影響，降雨偏多，其他地區降雨也將增加。周四前西半部高溫普遍達到33至35度，近山區、內陸、花東縱谷、大台北盆地可能達到36至38度；周四、周五要看颱風距離遠近，但整體將因雲量與降雨增加而逐步降溫。