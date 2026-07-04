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高齡化與狩獵安全問題再引關注

日本長野市山區今（4）日發生一起獵槍誤擊意外。當地獵友會成員在圍捕一隻落入陷阱的黑熊時，其中一名隊員開槍卻意外擊中同僚，一名高齡81歲的隊友肩膀中彈。隨即被緊急送往醫治療，警方目前已介入調查這起狩獵安全事故的詳細原因。綜合日媒報導，長野警方表示，當地時間4日上午9時10分左右，長野市役所突然接獲緊急通報，稱「有獵人在山中受傷」。據了解，事件起因於長野市小鍋地區的山林內，有民眾發現一隻黑熊受困於陷阱中。為了安全處置野生動物，當地獵友會隨即指派4名經驗豐富的成員入山，準備執行驅逐與撲殺作業。在圍捕過程中，獵友會成員之一、現年55歲的長野市某公司主管，瞄準落網的黑熊並扣動獵槍扳機。然而，子彈射出後卻發生嚴重偏差，擊中站在附近觀測的另一名隊友，現年81歲、從事農業的當地老翁。中彈的81歲老翁隨後被救難人員合力抬下山送醫，其左肩受到槍擊，具體的傷勢嚴重程度，仍有待醫院進一步評估。至於該隻造成騷動的黑熊，隨後已被現場其餘隊員撲殺。據悉，該熊為體長約1公尺的成年黑熊。這起事故再度引發日本社會對於野熊出沒問題以及獵友會「高齡化」與狩獵安全的討論。近年來日本各地頻傳熊隻誤闖人類生活圈事件，各地方政府極度仰賴民間獵友會協助巡邏與驅逐，然而隨著射擊意外發生，如何在維護居民安全與確保狩獵過程中的防護措施，已成為地方警方與相關組織迫切面臨的課題。