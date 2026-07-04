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▲周日太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲（圖／中央氣象署提供）

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今（4）日南投地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。04日下午至04日晚上南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區明（5）日太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨；午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生的機率。