午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今（4）日南投地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡大雨特報 📌影響時間：04日下午至04日晚上 📍大雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區 ▲周日太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲（圖／中央氣象署提供） 明（5）日太平洋高壓影響，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨；午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生的機率。 相關新聞 巴威強颱「超巨暴風圈」逼近！最新路徑、風雨最強時刻、恐發警報巴威快速變壯！狂吸能量飆「超級颱風」首次巔峰 往台灣東部猛衝巴威颱風眼清晰完整！暴風圈上看350公里 巨大主因曝、將達巔峰巴威颱風動態整理！氣象署最新路徑 下周五強降雨、不排除發警報 鍾怡婷編輯記者新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...作品集 中央氣象署大雨特報雲林縣嘉義縣